E-Scooter geklaut: Diebe mit Airtag überführt

Eine kluge Aktion rettete den E-Scooter eines 34-Jährigen in Wien. Nachdem ihm sein Fahrzeug gestohlen wurde, konnte er dieses dank eines am Scooter angebrachten Airtags orten. Einer der mutmaßlichen Diebe wurde festgenommen.
Nachdem ein 34-jähriger Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag seinen am Bahnhof Heiligenstadt abgestellten und mit einem Sicherheitsschloss versperrten E-Scooter nicht mehr auffinden konnte, verständigte er den Polizeinotruf.
Airtag zeigte den Standort des Fahrzeuges
Mithilfe eines am Fahrzeug angebrachten Ortungssystems konnte der aktuelle Standort des E-Scooters in der Zeltgasse in Wien-Josefstadt ermittelt werden. Dort trafen die alarmierten Beamten auf einen 29-jährigen Mann und eine 22-jährige Frau, die den mutmaßlich gestohlenen E-Scooter neben sich herschoben. Die beiden gab an, den E-Scooter, den der Eigentümer eindeutig als seinen wiedererkannte, von einem Bekannten geschenkt bekommen zu haben.
Mutmaßliche Täter wohl im Suchtgiftmilieu unterwegs
Im Zuge der Durchsuchung des männlichen Tatverdächtigen bemerkten die Beamten Suchtgiftspuren und konnten Suchtmittelutensilien sicherstellen. Der 29-Jährige wurde daraufhin festgenommen und wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls sowie nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt überstellt.
34-Jähriger bekam seinen E-Scooter zurück
Die 22-Jährige wurde auf freiem Fuß wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls angezeigt. Der E-Scooter wurde dem 34-jährigen Besitzer zurückgegeben.
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