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E-Scooter geklaut: Diebe mit Airtag überführt

Wien
12.10.2026 12:43
Die mutmaßlichen E-Scooter-Diebe wurden von der Polizei gestoppt.
Die mutmaßlichen E-Scooter-Diebe wurden von der Polizei gestoppt.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine kluge Aktion rettete den E-Scooter eines 34-Jährigen in Wien. Nachdem ihm sein Fahrzeug gestohlen wurde, konnte er dieses dank eines am Scooter angebrachten Airtags orten. Einer der mutmaßlichen Diebe wurde festgenommen.

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Nachdem ein 34-jähriger Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag seinen am Bahnhof Heiligenstadt abgestellten und mit einem Sicherheitsschloss versperrten E-Scooter nicht mehr auffinden konnte, verständigte er den Polizeinotruf.

Airtag zeigte den Standort des Fahrzeuges
Mithilfe eines am Fahrzeug angebrachten Ortungssystems konnte der aktuelle Standort des E-Scooters in der Zeltgasse in Wien-Josefstadt ermittelt werden. Dort trafen die alarmierten Beamten auf einen 29-jährigen Mann und eine 22-jährige Frau, die den mutmaßlich gestohlenen E-Scooter neben sich herschoben. Die beiden gab an, den E-Scooter, den der Eigentümer eindeutig als seinen wiedererkannte, von einem Bekannten geschenkt bekommen zu haben.

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Mutmaßliche Täter wohl im Suchtgiftmilieu unterwegs
Im Zuge der Durchsuchung des männlichen Tatverdächtigen bemerkten die Beamten Suchtgiftspuren und konnten Suchtmittelutensilien sicherstellen. Der 29-Jährige wurde daraufhin festgenommen und wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls sowie nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt überstellt.

34-Jähriger bekam seinen E-Scooter zurück
Die 22-Jährige wurde auf freiem Fuß wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls angezeigt. Der E-Scooter wurde dem 34-jährigen Besitzer zurückgegeben. 

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