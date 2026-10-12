E-Scooter geklaut: Diebe mit Airtag überführt

Airtag zeigte den Standort des Fahrzeuges

Mithilfe eines am Fahrzeug angebrachten Ortungssystems konnte der aktuelle Standort des E-Scooters in der Zeltgasse in Wien-Josefstadt ermittelt werden. Dort trafen die alarmierten Beamten auf einen 29-jährigen Mann und eine 22-jährige Frau, die den mutmaßlich gestohlenen E-Scooter neben sich herschoben. Die beiden gab an, den E-Scooter, den der Eigentümer eindeutig als seinen wiedererkannte, von einem Bekannten geschenkt bekommen zu haben.