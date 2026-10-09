1:1 in Amstetten: Blau-Weiß Linz gibt Punkte ab

Blau-Weiß Linz hat in der 2. Fußballliga zum zweiten Mal in dieser Saison Punkte liegengelassen. Der Bundesliga-Absteiger und Titelfavorit musste sich am Freitag beim SKU Amstetten mit einem leistungsgerechten 1:1 (1:0) begnügen.
Die Young Violets Austria Wien gewannen bei Schlusslicht Kapfenberger SV 1:0 (1:0) und verbesserten sich auf Tabellenrang drei. Im Abendspiel (20.30 Uhr) kann der Tabellenzweite Vienna mit einem Sieg gegen SKN St. Pölten zu den Linzern aufschließen.
Die weiter viertplatzierten Amstettener versteckten sich nicht und machten dem Tabellenführer das Leben schwer. Erstmals gefährlich wurden die Gäste nach einem Freistoß, die Dreifachchance konnten sie aber nicht nutzen (17.). Kurz vor der Pause brachte ein weiterer Standard die Führung (41.). Alem Pasic verlängerte einen Eckball, Romeo Vucic war zur Stelle und traf zum fünften Mal in dieser Saison.
Verdienter Ausgleich durch Peham
Die Niederösterreicher vergaben nach der Pause durch Sebastian Wimmer (59.) und Philipp Offenthaler (70.) zunächst zwei gute Chancen auf den Ausgleich, David Peham machte es besser (76.). Der Torjäger köpfelte eine Maßflanke zum Ausgleich ein, die nächste gute Gelegenheit konnte er dagegen nicht zum Siegtreffer verwerten (80.). Auf der anderen Seite hatte der kurz davor eingewechselte Diego Madritsch das 2:1 auf dem Fuß, schoss aber daneben (90.).
Die Talente der Wiener Austria gewannen in der Obersteiermark dank eines Treffers von Bruno Jerabek (13.).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.