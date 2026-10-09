Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2. Liga

1:1 in Amstetten: Blau-Weiß Linz gibt Punkte ab

2. Liga
09.10.2026 20:40
(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Blau-Weiß Linz hat in der 2. Fußballliga zum zweiten Mal in dieser Saison Punkte liegengelassen. Der Bundesliga-Absteiger und Titelfavorit musste sich am Freitag beim SKU Amstetten mit einem leistungsgerechten 1:1 (1:0) begnügen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Young Violets Austria Wien gewannen bei Schlusslicht Kapfenberger SV 1:0 (1:0) und verbesserten sich auf Tabellenrang drei. Im Abendspiel (20.30 Uhr) kann der Tabellenzweite Vienna mit einem Sieg gegen SKN St. Pölten zu den Linzern aufschließen.

  Die weiter viertplatzierten Amstettener versteckten sich nicht und machten dem Tabellenführer das Leben schwer. Erstmals gefährlich wurden die Gäste nach einem Freistoß, die Dreifachchance konnten sie aber nicht nutzen (17.). Kurz vor der Pause brachte ein weiterer Standard die Führung (41.). Alem Pasic verlängerte einen Eckball, Romeo Vucic war zur Stelle und traf zum fünften Mal in dieser Saison.

Verdienter Ausgleich durch Peham
Die Niederösterreicher vergaben nach der Pause durch Sebastian Wimmer (59.) und Philipp Offenthaler (70.) zunächst zwei gute Chancen auf den Ausgleich, David Peham machte es besser (76.). Der Torjäger köpfelte eine Maßflanke zum Ausgleich ein, die nächste gute Gelegenheit konnte er dagegen nicht zum Siegtreffer verwerten (80.). Auf der anderen Seite hatte der kurz davor eingewechselte Diego Madritsch das 2:1 auf dem Fuß, schoss aber daneben (90.).

Die Talente der Wiener Austria gewannen in der Obersteiermark dank eines Treffers von Bruno Jerabek (13.).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
2. Liga
09.10.2026 20:40
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Schock in Wien: Frau (85) auf Heimweg vergewaltigt
124.182 mal gelesen
Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung sucht die Wiener Polizei diesen Mann.
Society International
Ralf Moeller und Co.: Liebe kennt kein Alter
108.211 mal gelesen
Ralf Moeller und Laura Engelmann gemeinsam in Wien.
Stars & Society
„Forsthaus Rampensau“: Klassiker wieder mit dabei!
92.020 mal gelesen
„Forsthaus Rampensau“: Auch die Kandidaten und Kandidatinnen der Staffel 5 müssen durch das ...
Innenpolitik
Umfrage-Schock: SPÖ nur noch bei 12 Prozent
2118 mal kommentiert
Bei der SPÖ ist derzeit kein Ende der Krise in Sicht.
Innenpolitik
Stocker: „Neuwahlen sehe ich aktuell nicht!“
1120 mal kommentiert
Bundeskanzler Stocker im Gespräch mit der „Krone“
Innenpolitik
NEOS wollen Paketsteuer jetzt „rückgängig machen!“
1078 mal kommentiert
Die kürzlich erst eingeführte Paketsteuer dürfte wackeln. 
Mehr 2. Liga
2. Liga
1:1 in Amstetten: Blau-Weiß Linz gibt Punkte ab
Lieber übernachten
Die Bregenzer nehmen es auswärts gern gemütlich
„Er hat nicht gehört“
Horns Honda war am Ende ein Totalschaden
Wegen Verletzungen
Wichtige Länderspielpause für die Bregenzer
In Pause geschleppt
Austria-Trainer: „Liga ist einfach gnadenlos“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf