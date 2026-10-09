1:1 in Amstetten: Blau-Weiß Linz gibt Punkte ab

Verdienter Ausgleich durch Peham

Die Niederösterreicher vergaben nach der Pause durch Sebastian Wimmer (59.) und Philipp Offenthaler (70.) zunächst zwei gute Chancen auf den Ausgleich, David Peham machte es besser (76.). Der Torjäger köpfelte eine Maßflanke zum Ausgleich ein, die nächste gute Gelegenheit konnte er dagegen nicht zum Siegtreffer verwerten (80.). Auf der anderen Seite hatte der kurz davor eingewechselte Diego Madritsch das 2:1 auf dem Fuß, schoss aber daneben (90.).