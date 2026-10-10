Österreichs Ex-Teamspieler ist zurück in Mexiko

Rasid Mahalbasic signierte bis Saisonende für Erstligist Lobos de Puebla, trifft da wieder auf Ex-Coach Paco Olmos. Der 35-jährige Klagenfurter steigt in den Play-offs ein, trifft am Sonntag im Viertelfinale („Best of 3“) auf Freseros de Irapuato. Der 99-fache Ex-Team-Center hatte bereits ’23/24 für Xalapa in Mexiko gespielt.