Österreichs Ex-Teamspieler ist zurück in Mexiko

Basketball-Profi Rasid Mahalbasic hat einen neuen Verein gefunden. Der 99-fache österreichische Ex-Teamspieler ist bereits in Mexiko gelandet, läuft dort in den Play-offs auf.
Schon im August standen die Zeichen auf Mexiko – jetzt ist Kärntens bester Basketballer dort gelandet.
Rasid Mahalbasic signierte bis Saisonende für Erstligist Lobos de Puebla, trifft da wieder auf Ex-Coach Paco Olmos. Der 35-jährige Klagenfurter steigt in den Play-offs ein, trifft am Sonntag im Viertelfinale („Best of 3“) auf Freseros de Irapuato. Der 99-fache Ex-Team-Center hatte bereits ’23/24 für Xalapa in Mexiko gespielt.
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