Snowboard-Queen Gasser hört nach dieser Saison auf

Für die Heim-WM im Montafon (März) sowie das Air & Style (Airdrenaline) am Innsbrucker Bergisel (27./28. November) und den Kreischberg-Weltcup (8./9. Jänner) will die 35-Jährige noch einmal tief in die Trickkiste greifen. „Ich habe eine offene Rechnung mit Tricks, die ich noch nicht im Wettkampf gezeigt habe, aber die letzten Jahre schon hart trainiert habe.“ Sie betonte aber auch: „Ich werde es nicht mehr erzwingen. Ich muss gesund bleiben, muss fit bleiben und mich sicher fühlen. Wenn alles passt, und zurzeit fühle ich mich gut, dann bin ich bei den Österreich-Sachen dabei. Sonst nichts.“