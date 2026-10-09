Stimmen Sie für Ihre Herzensgemeinde!

Die „Krone“-Herzensmensch-Aktion geht bereits in die sechste Runde und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Gemeinsam mit dem Freiwilligencenter NÖ holt die „Krone“ Freiwillige, Ehrenamtliche und Vereine vor den Vorhang, um gebührend Danke zu sagen. Es bedarf natürlich auch der Unterstützung der Gemeinden, um manchmal das Unmögliche möglich zu machen, damit ihre Vereine auch erfolgreich agieren können. Deshalb gibt es die Herzensmensch-Trophäe auch für drei Kommunen, die im Rahmen unseres Votings am besten abschneiden werden.