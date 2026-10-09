Stimmen Sie für Ihre Herzensgemeinde!

Voten Sie noch eine Woche lang für Ihre Herzensgemeinde und feiern Sie mit! Im Rahmen der „Krone-Herzensmensch“-Aktion wird noch bis Freitag, 16. Oktober, 23.59 Uhr, die vereinsfreundlichste Gemeinde gesucht. Der Siegergemeinde winkt ein tolles Herzensmensch-Fest!
Die „Krone“-Herzensmensch-Aktion geht bereits in die sechste Runde und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Gemeinsam mit dem Freiwilligencenter NÖ holt die „Krone“ Freiwillige, Ehrenamtliche und Vereine vor den Vorhang, um gebührend Danke zu sagen. Es bedarf natürlich auch der Unterstützung der Gemeinden, um manchmal das Unmögliche möglich zu machen, damit ihre Vereine auch erfolgreich agieren können. Deshalb gibt es die Herzensmensch-Trophäe auch für drei Kommunen, die im Rahmen unseres Votings am besten abschneiden werden.
Das Voting läuft bereits seit 2. Oktober und gestaltet sich äußerst spannend! Von den Gemeinden selbst wird auch auf sehr kreativem Weg um jede Stimme „gerungen“, wie zum Beispiel von den Gemeinden St. Bernhard-Frauenhofen (Bezirk Horn) und St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten).
Und die Preise für die besten drei Gemeinden können sich sehen lassen!
Der Siegergemeinde winkt ein Sommerfest, bei dem Musik, Technik, Bühne und vieles mehr im Wert von Euro 20.000 zur Verfügung gestellt werden. Für den zweiten Platz gibt es Sachpreise im Wert von Euro 6000 und für den dritten Platz Euro 4000. Stimmen Sie also ab und ermöglichen Sie Ihrer Herzensgemeinde ein tolles Sommer-Highlight im kommenden Jahr!
Das Voting läuft noch, wie erwähnt, bis 16. Oktober, 23.59 Uhr, alle Informationen und eine Liste jener 20 Gemeinden, die im Rennen sind, finden Sie unter www.krone.at/herzensmenschnoe
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