„Das auszuprobieren, dafür schlägt mein Herz“

Dass Shiffrin rasch ganz vorne mitmischen kann, steht für den langjährigen Wegbegleiter außer Frage. „Skifahrerisch mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Sie hat schon Super-Gs gewonnen – ohne wahnsinnig viel Training“, sagte Höflehner. Der bisher letzte von Shiffrins fünf Super-G-Siegen im Weltcup datiert vom Dezember 2022 in St. Moritz. Seither ist einige Zeit vergangen, und auch Verletzungen bei höheren Geschwindigkeiten waren dabei. Höflehner wirft die vermeintlich entscheidende Frage auf: „Wie viel Risiko ist sie bereit zu nehmen? Das wird spannend sein zu sehen.“