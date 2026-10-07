Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tiefe Trauer in Pfarre

Beliebter Priester starb plötzlich bei Wallfahrt

Niederösterreich
07.10.2026 09:15
In der Pfarrgemeinschaft von Steinakirchen schmerzt der Abschied.
In der Pfarrgemeinschaft von Steinakirchen schmerzt der Abschied.(Bild: Franz Crepaz)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Mark Perry und Lukas Lusetzky

Er war noch mit Gläubigen unterwegs, dann der Schock. Der Pfarrer von Steinakirchen, Hans Lagler, ist völlig unerwartet an einem Herzinfarkt gestorben. Er wurde nur 57 Jahre alt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Noch am Montag war Hans Lagler gemeinsam mit den Senioren seiner Pfarre zur Wallfahrt ins Yspertal unterwegs. Nach den gemeinsamen Gebeten und dem Programm wollte der Seelsorger noch einen kurzen Spaziergang mit Gastpriester James machen. Dabei brach der 57-Jährige plötzlich zusammen.

Sofort wurde professionelle Hilfe geleistet. Unter den Wallfahrtsteilnehmern waren auch zwei Ärzte. Doch trotz aller Bemühungen kam für Lagler jede Hilfe zu spät.

Noch am selben Abend verbreitete sich die traurige Nachricht. Sie löste in Steinakirchen, in der ganzen Diözese und auch bei Bischof Alois Schwarz tiefe Bestürzung aus.

Vom Ministranten zum Priester
Hans Lagler wurde am 12. Mai 1969 in St. Pölten geboren und wuchs in Obergrafendorf auf. Ursprünglich hatte er eine berufliche Zukunft im Finanzwesen vor Augen. Als Ministrant engagierte er sich schon früh in seiner Heimatpfarre. Kaplan Alfred Winkler ermutigte ihn schließlich, über den Priesterberuf nachzudenken.

Gedenken an den beliebten Seelsorger.
Gedenken an den beliebten Seelsorger.(Bild: Franz Crepaz)

Nach einer schweren Erkrankung im Jahr 1989 reifte sein Entschluss, diesen Weg einzuschlagen. Am 3. Dezember 1995 wurde Lagler in der Pfarrkirche Purgstall zum Diakon geweiht, am 29. Juni 1996 folgte im Dom von St. Pölten die Priesterweihe.

Mehr als zwei Jahrzehnte in Steinakirchen
Am 1. September 2001 kam Lagler nach Steinakirchen am Forst, zunächst als Moderator, ab September 2002 als Pfarrer. Mehr als zwei Jahrzehnte prägte er das kirchliche Leben der Gemeinde.

Dabei stand für ihn stets der Mensch im Mittelpunkt. Er nahm sich Zeit für Gespräche, begleitete Menschen durch schwierige Situationen und war für viele ein wichtiger Ansprechpartner – weit über die Pfarrgrenzen hinaus.

Nun ist dieser vertraute Seelsorger plötzlich nicht mehr da. Sein letzter Tag begann mit einer Wallfahrt und gemeinsamen Gebeten. Niemand konnte ahnen, dass dieser Tag zum Abschied werden würde. Zurück bleiben tiefe Trauer und die Erinnerung an einen Priester, der vielen Menschen über Jahrzehnte verbunden war.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
07.10.2026 09:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Influencerin Lisa Mantler ist Mama einer Tochter geworden.
„Plötzlich zu viert“
Influencerin Lisa Mantler (24) ist Mama geworden
In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
466.716 mal gelesen
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
200.794 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
144.879 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
„Riesenerfolg“: Babler feiert sich & SPÖ in Video
1537 mal kommentiert
Andreas Babler ruft in einem Video die SPÖ-Mitglieder zur Einigkeit auf und verweist auf die ...
Innenpolitik
Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung
1428 mal kommentiert
Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene ...
Innenpolitik
Wirrer SPÖ-Krisenplan lähmt Republik monatelang
1262 mal kommentiert
Bilder sagen mehr als 1000 Worte: ratlose Gesichter nach dem SPÖ-Krisengipfel.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf