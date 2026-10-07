Ein Winzer, der Steine zum Leben erweckt

„Früher haben wir die großen Steine, die beim Arbeiten im Weingarten herausgekommen sind, einfach achtlos zur Seite gelegt. Ich wollte etwas Sinnvolleres daraus machen’ etwas, damit ich der Natur etwas zurück geben kann’ schildert der 59-jährige Winzer und Bewahret der Schöpfung zwischen und in den Rieden.