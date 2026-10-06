Werft Korneuburg: Hohe Wellen nach Beschlüssen

„Da wird eine Chance verspielt“

Auch Regina Gruber, vom überparteilichen Verein „Brennpunkt Werft“ warnt: „Es ist dramatisch, dass hier gerade eine Chance verspielt wird, eine sanfte Erschließung des Areals zu verwirklichen.“ Gruber und ihre Gruppe fordern, dass die Stadt das gesamte Areal kauft und dann eigenständige Projekte im Sinne von Natur, Kultur und Erholung verwirklicht.