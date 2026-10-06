Werft Korneuburg: Hohe Wellen nach Beschlüssen

Wohin steuert die Zukunft eines historischen Geländes in Korneuburg (Niederösterreich)? Der Verein „Brennpunkt Werft“ sieht den aktuellen Kurs jedenfalls mit Sorgen.
In „Profi-Hände“ will, wie berichtet, ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp die Entwicklung des historischen Werftareals in Korneuburg legen. Freiheitliche und Neos stimmten mit den Schwarzen bei der vergangenen Gemeinderatssitzung dafür. Sozialdemokraten und Grüne sehen die Auslagerung und den zeitlichen Fahrplan kritisch.
„Da wird eine Chance verspielt“
Auch Regina Gruber, vom überparteilichen Verein „Brennpunkt Werft“ warnt: „Es ist dramatisch, dass hier gerade eine Chance verspielt wird, eine sanfte Erschließung des Areals zu verwirklichen.“ Gruber und ihre Gruppe fordern, dass die Stadt das gesamte Areal kauft und dann eigenständige Projekte im Sinne von Natur, Kultur und Erholung verwirklicht.
Seitens der Gemeinde winkt man mit „zu teuer ab“. Der Konter des Vereins: „Bisher zeigte an den ehemaligen Signa-Gründen beim Masseverwalter niemand Interesse. Das wäre eine Chance für Korneuburg.“ Das Areal, seine Geschichte und seine Zukunft bleiben also weiterhin Thema...
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