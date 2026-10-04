In the Mühlviertel
Eight-Year-Old Boy Killed by Telescopic Loader
According to initial reports, an eight-year-old boy was killed shortly before 9 a.m. in a farming accident in Haibach in the Mühlkreis district. The boy is believed to have fallen from a telescopic loader and been crushed by the tipping vehicle.
Here’s what is known so far about the accident: The father, with his son on his lap, reportedly attempted to knock down a rotten tree using a telescopic loader. However, the trunk apparently did not give way, and the loader tipped over.
Father Suffered Only Minor Injuries
The boy was thrown from the machine and crushed to death. His father is believed to have remained in the cab. He is reported to have sustained only minor injuries.
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