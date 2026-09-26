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The coupling came loose

Trailer with a snowmobile crashed into a family’s car

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26.09.2026 10:05
The fire department had to recover the trailer and the Skidoo.
The fire department had to recover the trailer and the Skidoo.(Bild: FF Lauffen)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

A 46-year-old man was driving from Bad Goisern to Bad Ischl on Friday. He was pulling a trailer loaded with a Skidoo behind his Tesla. In a right-hand curve, the detachable trailer hitch suddenly came loose, causing the trailer to careen into oncoming traffic and collide with a car carrying a family of three. All three occupants were taken to the hospital.

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A 46-year-old man from the Gmunden district was driving his car with a trailer on Friday around 11:45 a.m. on the B145, coming from Bad Goisern toward Bad Ischl. For reasons as yet unknown, the detachable trailer hitch, along with the trailer, came loose at kilometer marker 64.2 near Lauffen, in the municipality of Bad Ischl, while the vehicle was navigating a right-hand curve. The trailer crashed almost unchecked into an oncoming vehicle carrying a family—aged 61, 86, and 87—from the Gmunden district.

Hitch Secured
A 67-year-old man from the Gmunden district was also unable to swerve out of the way in time and collided with the trailer as well. The family of three sustained injuries of an unspecified severity and, after receiving initial medical care, were transported to the Salzkammergut Klinikum Bad Ischl. Since it cannot be ruled out that the incident was caused by a technical defect or an installation error in the trailer hitch used, it was provisionally seized after consultation with the Wels District Attorney’s Office.

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