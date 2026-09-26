The coupling came loose
Trailer with a snowmobile crashed into a family’s car
A 46-year-old man was driving from Bad Goisern to Bad Ischl on Friday. He was pulling a trailer loaded with a Skidoo behind his Tesla. In a right-hand curve, the detachable trailer hitch suddenly came loose, causing the trailer to careen into oncoming traffic and collide with a car carrying a family of three. All three occupants were taken to the hospital.
A 46-year-old man from the Gmunden district was driving his car with a trailer on Friday around 11:45 a.m. on the B145, coming from Bad Goisern toward Bad Ischl. For reasons as yet unknown, the detachable trailer hitch, along with the trailer, came loose at kilometer marker 64.2 near Lauffen, in the municipality of Bad Ischl, while the vehicle was navigating a right-hand curve. The trailer crashed almost unchecked into an oncoming vehicle carrying a family—aged 61, 86, and 87—from the Gmunden district.
Hitch Secured
A 67-year-old man from the Gmunden district was also unable to swerve out of the way in time and collided with the trailer as well. The family of three sustained injuries of an unspecified severity and, after receiving initial medical care, were transported to the Salzkammergut Klinikum Bad Ischl. Since it cannot be ruled out that the incident was caused by a technical defect or an installation error in the trailer hitch used, it was provisionally seized after consultation with the Wels District Attorney’s Office.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.