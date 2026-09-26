Trailer with a snowmobile crashed into a family’s car

Hitch Secured

A 67-year-old man from the Gmunden district was also unable to swerve out of the way in time and collided with the trailer as well. The family of three sustained injuries of an unspecified severity and, after receiving initial medical care, were transported to the Salzkammergut Klinikum Bad Ischl. Since it cannot be ruled out that the incident was caused by a technical defect or an installation error in the trailer hitch used, it was provisionally seized after consultation with the Wels District Attorney’s Office.