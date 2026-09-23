Sportbrillen-Test bei Bergtour in Hohen Tauern!

Wer regelmäßig in den Bergen unterwegs ist, weiß: Die Ausrüstung muss funktionieren und für Elisa gehört eine Sportbrille am Berg zur Grundausrüstung. Die „Krone“-Redakteurin fährt in ihrer Freizeit gerne Gravelbike, geht wandern und freut sich im Winter besonders auf ihre Skitouren. Und für den Praxistest der neuen stormline pro von evil eye ging es diesmal allerdings hoch hinaus, auf das Reißeck in den Hohen Tauern.