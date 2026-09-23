Sportbrillen-Test bei Bergtour in Hohen Tauern!

Die sportliche „Krone“-Redakteurin Elisa Aschbacher nahm für die „Bergkrone“ die neue evil eye Sportbrille stormline pro mit aufs Reißeck. Zwischen Fels, Sonne und wechselndem Licht musste die Sportbrille aus Österreich zeigen, was sie wirklich kann.
Wer regelmäßig in den Bergen unterwegs ist, weiß: Die Ausrüstung muss funktionieren und für Elisa gehört eine Sportbrille am Berg zur Grundausrüstung. Die „Krone“-Redakteurin fährt in ihrer Freizeit gerne Gravelbike, geht wandern und freut sich im Winter besonders auf ihre Skitouren. Und für den Praxistest der neuen stormline pro von evil eye ging es diesmal allerdings hoch hinaus, auf das Reißeck in den Hohen Tauern.
Mit 2965 Metern ist das Reißeck der höchste Gipfel der Reißeckgruppe. Der Berg gab der Gebirgsgruppe ebenso seinen Namen wie der südlich gelegenen Gemeinde Reißeck im Kärntner Mölltal.
Beim Aufstieg wird schnell deutlich, welche Kleinigkeiten bei einer Sportbrille eine Rolle spielen können. Sie sollte sicher sitzen, darf dabei aber nicht drücken. Und gerade im anspruchsvolleren Gelände möchte man nicht ständig mit den Händen nachjustieren.
Eine Sportbille darf nicht verrutschen
Die stormline pro verfügt dafür über eine “traction grip“-Struktur an den Bügelenden. Diese soll verhindern, dass die Brille bei Bewegung verrutscht. Dazu kommen zweifach verstellbare Nasenpads, mit denen sich die Passform anpassen lässt.
Für Elisa ist das vor allem eine Frage des Komforts. „Wenn ich unterwegs bin, möchte ich mich auf den Weg und die Umgebung konzentrieren und nicht ständig auf die Brille achten müssen.“
Das Reißeck bietet für Elisa die passenden Testverhältnisse: unterschiedliche Untergründe, wechselnde Steilheit und die typischen Lichtwechsel einer Bergtour. Am Berg kann sich das Licht innerhalb weniger Minuten verändern. Ein sonniger Hang liegt plötzlich im Schatten, Wolken ziehen über den Gipfel oder das Licht wird von hellen Felsflächen reflektiert.
Wenn das Licht ständig wechselt
Die stormline pro ist deshalb mit LST® VARiO-Filtern erhältlich. Die selbsttönenden Gläser passen ihre Tönung automatisch an die jeweiligen Lichtverhältnisse an. Die von evil eye entwickelte Light Stabilizing Technology soll außerdem Kontraste verstärken und schnelle Wechsel zwischen Licht und Schatten ausgleichen.
Für eine längere Bergtour ist das vor allem deshalb interessant, weil die Brille nicht bei jedem Wetterwechsel gewechselt werden muss.
Schutz von der Seite
Intensive Sonneneinstrahlung ist gerade im Gebirge ein eigenes Thema. Dazu kommt Wind, der gerade auf Graten oder Gipfeln unangenehm werden kann. Die stormline pro besitzt laut dem Hersteller über einen „side guard“, der seitlich einfallendes Streulicht reduzieren und zusätzlichen Schutz vor Wind bieten soll.
Für Elisa ist das eine Funktion, die beim Wintereinsatz noch interessanter werden dürfte. Denn auf Schnee wird das Sonnenlicht zusätzlich reflektiert und gerade beim Skitourengehen können dadurch sehr helle Bedingungen entstehen.
Wenn der Aufstieg schweißtreibend wird
Eine Herausforderung, die bei jeder sportlichen Aktivität auftreten kann, ist das Beschlagen der Gläser. Je intensiver die Belastung, desto eher wird die Belüftung einer Sportbrille zum Thema. Bei der stormline pro arbeitet evil eye mit einem „sweat bar“ und einem integrierten Belüftungssystem. Luft wird laut dem Hersteller über spezielle Kanäle hinter die Filter geführt. Der abnehmbare Schaumstoff soll gleichzeitig verhindern, dass Schweiß in Richtung Augen läuft.
Ob das System im jeweiligen Einsatz tatsächlich einen Unterschied macht, hängt natürlich auch von Temperatur, Belastung und persönlichen Bedingungen ab. Für Elisa gehört die Belüftung jedenfalls zu den Punkten, auf die sie bei einer Sportbrille besonders achtet. „Beim Aufstieg ist es natürlich angenehm, wenn man nicht ständig stehen bleiben muss, weil die Sicht schlechter wird.“
Interessant ist die neue Sportbrille stormline pro für die „Bergkrone“ auch aus einem anderen Grund: Sie ist ein österreichisches Produkt!
Die Marke evil eye gehört zur Linzer Silhouette Group. Die Sportbrillen werden in Linz designt, entwickelt und gefertigt.
Für Elisa ist die Sache nach dem Reißeck allerdings noch nicht erledigt. Im Gegenteil. „Jetzt bin ich gespannt, wie sie sich im Winter macht.“
Die stormline pro ist in sechs Rahmenfarben und zwei Größen erhältlich. Sie wird über Sportfachhändler, Partneroptiker und evil eye angeboten.
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