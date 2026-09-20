Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wichtig fürs System:

Senioren fordern Ehrlichkeit bei Pensionsdebatte

Tirol
20.09.2026 15:00
Mehr Sachlichkeit und Ehrlichkeit für unsere Seniorinnen und Senioren in der Pensionsdebatte ...
Mehr Sachlichkeit und Ehrlichkeit für unsere Seniorinnen und Senioren in der Pensionsdebatte fordern die politischen Vertreter.(Bild: Monkey Business - stock.adobe.com)
Porträt von Markus Gassler
Von Markus Gassler

Sowohl Seniorenbund-Obfrau Patrizia Zoller-Frischauf (ÖVP) als auch Pensionistenverband-Chef Herbert Striegl (SPÖ) fordern bei der Debatte um Pensionen Ehrlichkeit und Sachlichkeit. Man dürfe nicht Äpfel mit Birnen vergleichen!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit der Erstellung des Doppelbudgets für die Jahre 2027 und 2028 ist das Pensionsthema wieder in den Mittelpunkt zahlreicher Diskussionen und medialer Berichterstattungen gerückt.

Der Landesobfrau des Tiroler Seniorenbundes, Patrizia Zoller-Frischauf, ist es dabei besonders wichtig, dass man hier bei Kostenwahrheiten bleibt und nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. „Erstens läuft momentan noch die Pensionsreform von Kanzler Schüssel, in der die Durchrechnungszeit von den besten 15 Jahren auf die ganze Erwerbszeit erhöht wurde und das Antrittsalter bei Frauen bis 2033 an das der Männer stufenweise angeglichen wird. Ich fordere daher mehr Pragmatismus und weniger Ideologie, es braucht zukunftsfähige Ideen“, sagt Zoller-Frischauf auf „Krone“-Nachfrage.

Zitat Icon

Der Staat bekommt mehr als neun Milliarden Euro von den Pensionsempfängern an Lohnsteuern, weitere 3,6 Milliarden Euro fließen über die Krankenversicherung.“

Seniorenbund-Obfrau Patrizia Zoller-Frischauf (ÖVP)

Bild: TSB

Wer nämlich glaube, einfach mit der Erhöhung des Pensionsalters das Problem lösen zu können, habe sich nicht mit der Materie beschäftigt. „Zuerst muss es gelingen, ältere Menschen überhaupt in den Unternehmen zu halten. Zudem wird bei den Pensionen nie von den wahren Kosten gesprochen. Der Staat bekommt nämlich mehr als neun Milliarden Euro von den Pensionsempfängern an Lohnsteuern, weitere 3,6 Milliarden Euro bezahlen Seniorinnen und Senioren an die Krankenversicherung – davon spricht keiner“, zeigt die Seniorenbund-Chefin auf.

Nicht vergessen werden darf auch der Privatkonsum der Pensionisten in Österreich, der nach Schätzungen der Statistik Austria rund 60 Milliarden Euro beträgt. „Was viele nicht wissen – da es auch oft bewusst verschwiegen wird – ist, dass vom gesamten Pensionstopf rund ein Viertel der Ausgaben rein gar nichts mit der Pension zu tun hat. So werden unter anderem aus dem Pensionstopf Mittel für die Ausgleichszulage oder Rehabilitationskosten der aktiv Berufstätigen verwendet“, sagt Zoller-Frischauf auf.

Zitat Icon

Eine ehrliche Pensionsdebatte beginnt nicht bei der Frage, wie wir Menschen länger im System halten.

Pensionistenverband-Vorsitzender Herbert Striegl (SPÖ)

Bild: Martin Oberbichler

Für den Tiroler Seniorenbund ist zudem glasklar, dass bei einer neuerlichen Reform die Pensionen abhängig von den Arbeitsjahren gestaffelt werden müssen, da dies gerechter ist.

Ein Bonus-Malus-System für die Unternehmen
Ähnlich sieht das natürlich auch der Landesobmann der SPÖ-Pensionistenverbandes Tirol, Herbert Striegl. „Eine ehrliche Pensionsdebatte beginnt nicht bei der Frage, wie wir Menschen länger im System halten. Sie beginnt bei der Frage, ob sie mit 55, 60 oder 63 Jahren überhaupt noch einen Arbeitsplatz haben und diesen auch gesund ausüben können“, sagt Striegl. „Wer länger arbeiten soll, braucht auch einen Arbeitsplatz.“ Tirol zeigt, wie sehr Betriebe auf ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angewiesen sind. Ende Mai 2026 waren 61.877 Tirolerinnen und Tiroler im Alter von 55 bis 64 Jahren unselbstständig beschäftigt. Ihr Anteil an allen Beschäftigten ist innerhalb von zehn Jahren von 11,1 auf 17,6 Prozent gestiegen. „Ältere Beschäftigte sind für unsere Betriebe längst unverzichtbar.

Zitat Icon

Eine nachhaltige Pensionspolitik braucht gute Arbeitsplätze bis zur Pension, ein verlässliches Pensionssystem und eine gerechte Finanzierung.

Pensionistenverband-Vorsitzender Herbert Striegl (SPÖ)

Bild: Martin Oberbichler

Dennoch erfahren viele Menschen ab 55, dass ihr Alter nach einem Jobverlust plötzlich als Nachteil gilt“, so Striegl. Der Pensionistenverband Tirol fordert daher ein wirksames Bonus-Malus-System für altersgerechte Personalpolitik. Betriebe, die ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einstellen, weiterbeschäftigen und qualifizieren, sollen gezielt unterstützt werden. Unternehmen, die ältere Menschen bei Einstellungen und Personalentwicklung dauerhaft zu wenig berücksichtigen, sollen stärker in die Verantwortung genommen werden. „Eine nachhaltige Pensionspolitik braucht gute Arbeitsplätze bis zur Pension, ein verlässliches Pensionssystem und eine gerechte Finanzierung“, fasst Herbert Striegl abschließend zusammen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
20.09.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
106.393 mal gelesen
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Gericht
Das krude Dreiecksverhältnis mit der Erpresserin
98.526 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Kripo fand bei dem 64-jährigen Günther Paal knapp tausend Dateien mit ...
Ausland
Österreichische Jacht sinkt in kroatischer Marina
96.583 mal gelesen
Die rund 13 Meter lange Jacht unter österreichischer Flagge sank direkt an ihrem Liegeplatz in ...
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
1181 mal kommentiert
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Wirtschaft
Spritpreisbremse könnte ab Oktober stark steigen
1134 mal kommentiert
Derzeit zahlt man den heimischen Tankstellen Höchstpreise.
Innenpolitik
Rassismus-Vorwurf gegen Innsbrucker FPÖ-Politiker
836 mal kommentiert
Der FPÖ-Politiker Fabian Walch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf