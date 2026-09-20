Senioren fordern Ehrlichkeit bei Pensionsdebatte

Ein Bonus-Malus-System für die Unternehmen

Ähnlich sieht das natürlich auch der Landesobmann der SPÖ-Pensionistenverbandes Tirol, Herbert Striegl. „Eine ehrliche Pensionsdebatte beginnt nicht bei der Frage, wie wir Menschen länger im System halten. Sie beginnt bei der Frage, ob sie mit 55, 60 oder 63 Jahren überhaupt noch einen Arbeitsplatz haben und diesen auch gesund ausüben können“, sagt Striegl. „Wer länger arbeiten soll, braucht auch einen Arbeitsplatz.“ Tirol zeigt, wie sehr Betriebe auf ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angewiesen sind. Ende Mai 2026 waren 61.877 Tirolerinnen und Tiroler im Alter von 55 bis 64 Jahren unselbstständig beschäftigt. Ihr Anteil an allen Beschäftigten ist innerhalb von zehn Jahren von 11,1 auf 17,6 Prozent gestiegen. „Ältere Beschäftigte sind für unsere Betriebe längst unverzichtbar.