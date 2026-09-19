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Fels brach aus

Kletterin (31) bei Sturz schwer an Füßen verletzt

Tirol
19.09.2026 10:00
Die Frau stürzte auf der Kletterroute ab.
Die Frau stürzte auf der Kletterroute ab.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Mit schweren Verletzungen endete eine Klettertour für eine 31-jährige Frau aus Tschechien am Freitag in den Lienzer Dolomiten. Weil ein Fels ausgebrochen war, stürzte sie in die Tiefe und verletzte sich beim Versuch, den Sturz auszupendeln.

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Die 31-jährige Tschechin war gegen 14.50 Uhr auf einer Kletterroute am Simonskopf in den Lienzer Dolomiten im Gemeindegebiet von Amlach unterwegs. Dort kam es schließlich zum folgenschweren Zwischenfall.

Die Frau stürzte mehrere Meter in die Tiefe, weil ein Felsen ausgebrochen war. Beim Versuch, den Sturz auszupendeln verletzte sie sich schwer an den Füßen.

Sie konnte selbst den Notruf absetzen und wurde schließlich mittels Tau durch den Notarzthubschrauber C7 geborgen und ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.

Partner kletterte selbst ab, passende Ausrüstung
Ihr Kletterpartner, ein 46-jähriger Tscheche, konnte sich selbst abseilen und absteigen. Beide waren nach Angaben der Polizei mit ordnungsgemäßer Kletterausrüstung ausgestattet. Versacht auf Fremdverschulden liegt keiner vor.

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