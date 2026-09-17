Sattelschlepper kollidierte auf Brücke mit Pkw

Im Baustellenbereich der Luegbrücke auf der Brennerautobahn kollidierte am Donnerstag ein Lkw mit einem in dieselbe Richtung fahrenden Pkw. Zwei Personen wurden dabei verletzt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.
Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr lenkte ein 43-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger ein Sattelkraftfahrzeug samt Auflieger auf der A13 Brennerautobahn in Fahrtrichtung Norden.
Kollision beim Spurwechsel
Im Gemeindegebiet von Gries am Brenner, im Bereich der Baustelle Luegbrücke, kollidierte der Sattelzug aus noch nicht bekannten Gründen im Rahmen eines Spurwechsels mit einem in dieselbe Richtung fahrenden Pkw, welcher von einer 56-jährigen Deutschen gelenkt wurde. Sie blieb durch den Unfall unverletzt.
Verkehrsbehinderungen im Baustellenbereich
Ihr Beifahrer, ein 54-jähriger Deutscher sowie der 43-jährige Lkw-Lenker wurden unbestimmten Grades verletzt.
Durch den Unfall kam es im Bereich der Luegbrücke für ca. 30 Minuten zu Verkehrsbehinderungen. Im Einsatz standen der Rettungsdienst, der Asfinag Streckendienst, sowie eine Streife der Autobahnpolizei Schönberg im Stubaital.
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