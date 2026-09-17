Sattelschlepper kollidierte auf Brücke mit Pkw

Kollision beim Spurwechsel

Im Gemeindegebiet von Gries am Brenner, im Bereich der Baustelle Luegbrücke, kollidierte der Sattelzug aus noch nicht bekannten Gründen im Rahmen eines Spurwechsels mit einem in dieselbe Richtung fahrenden Pkw, welcher von einer 56-jährigen Deutschen gelenkt wurde. Sie blieb durch den Unfall unverletzt.