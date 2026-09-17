Neuer Leader! Gnas auch in Leoben nicht zu stoppen

Mit einem 5:0-Auswärtssieg in Leoben katapultierte sich Gnas an die Tabellenspitze der steirischen Landesliga. Natürlich spielte die 1:2-Niederlage von Ilz zu Hause gegen Pachern der Rucker-Truppe in die Karten. Weiter sensationell unterwegs ist Aufsteiger Rohrbach – mit einem 2:0-Sieg in Wildon. Die Highlights der Runde gibt es bei uns im Video zu sehen.