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22 neue Studenten

Studienstandort: Campus in Lienz wächst weiter

Tirol
17.09.2026 20:00
22 Studierende starteten im September ihr Studium am Campus in einem von vier technischen ...
22 Studierende starteten im September ihr Studium am Campus in einem von vier technischen Studiengängen.(Bild: MCI)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Vier technische Studiengänge lockten für dieses Semester 22 neue Studierende nach Lienz. Es sind somit mehr als noch in den Vorjahren. Mit einer Neuerung soll auch das Studienleben erleichtert werden.  

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Gleich vier Studiengänge mit starkem Praxisbezug starteten Anfang September am MCI Campus in Lienz. 22 Studierende absolvieren nun ihr erstes Semester. Die Hälfte davon stammt aus Nord-, Ost- und Südtirol. Der Rest zieht aus Kärnten, Oberösterreich, Vorarlberg und sogar Deutschland in die Sonnenstadt. Insgesamt sind es um zwei Erstsemestrige mehr als im Vorjahr.

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Mit dem Student House können wir unseren Studierenden ab sofort eine gemeinschaftsfördernde und preiswerte Unterkunft in unmittelbarer Campus-Nähe vermitteln.

Hansjörg Jaufenthaler, Standortleiter MCI Campus Lienz

Neuerung soll Leben in Sonnenstadt erleichtern
Neu seit diesem Semester ist auch ein Student House. Dieses ist im ehemaligen Goldenen Stern untergebracht und soll den auswärtigen Studierenden die Chance bieten, in zentraler Lage zu leistbaren Konditionen und in gemeinschaftsbildender Weise eine Wohnmöglichkeit zu schaffen. „Mit dem Student House können wir unseren Studierenden ab sofort eine gemeinschaftsfördernde und preiswerte Unterkunft in unmittelbarer Nähe zum Campus vermitteln – ein wichtiger Baustein, um Lienz als Studienort zu etablieren“, ist Hansjörg Jaufenthaler, Standortleiter MCI Campus Lienz, überzeugt.

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Die Möglichkeiten, die das MCI hier schafft, tragen dazu bei, qualifizierte Fachkräfte langfristig in der Region zu halten.

LR Cornelia Hagele

Bild: Christof Birbaumer

Die neuen Studierenden sollen, sofern möglich, auch nach ihrem Abschluss in der Region arbeiten. „Die Möglichkeiten, die das MCI hier schafft, tragen dazu bei, qualifizierte Fachkräfte langfristig in der Region zu halten“, betont Bildungslandesrätin Cornelia Hagele (ÖVP). Eine Vernetzung mit der heimischen Wirtschaft erfolgt schon während des Studiums. Die Studierenden können in regionale Betriebe hineinschnuppern und erhalten praktische Gastvorträge. Firmen wie Liebherr, Durst, iDM oder Hella sind einige Vertreter der heimischen Wirtschaft.

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