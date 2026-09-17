Studienstandort: Campus in Lienz wächst weiter

Neuerung soll Leben in Sonnenstadt erleichtern

Neu seit diesem Semester ist auch ein Student House. Dieses ist im ehemaligen Goldenen Stern untergebracht und soll den auswärtigen Studierenden die Chance bieten, in zentraler Lage zu leistbaren Konditionen und in gemeinschaftsbildender Weise eine Wohnmöglichkeit zu schaffen. „Mit dem Student House können wir unseren Studierenden ab sofort eine gemeinschaftsfördernde und preiswerte Unterkunft in unmittelbarer Nähe zum Campus vermitteln – ein wichtiger Baustein, um Lienz als Studienort zu etablieren“, ist Hansjörg Jaufenthaler, Standortleiter MCI Campus Lienz, überzeugt.