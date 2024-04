LIVE ab 17 Uhr: Austria Lustenau gegen SCR Altach

Es ist das Ländle-Derby der Hoffnung – Schlusslicht Austria Lustenau kann heute mit einem Heimsieg gegen Altach bis auf zwei Punkte an die Lokalrivalen herankommen, die Gäste wiederum können schon einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Ein voller Erfolg gelang beiden Teams in der Quali-Gruppe der Fußball-Bundesliga freilich noch nicht, vieles deutet wieder auf ein Remis hin. Für Austria-Stürmer Lukas Fridrikas ist aber „definitiv etwas möglich“. Sieben Runden vor Saisonende fehlen Lustenau je fünf Punkte auf Altach sowie die WSG Tirol und Blau-Weiß Linz, die sich am Samstag zur selben Zeit gegenüberstehen.