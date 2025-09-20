Albmabtrieb: Brauchtum mit geschmückten Häuptern

Die Kuh „Mamsch“ ist schon eine erfahrene Lady in Sachen Almabtrieb: Selbstbewusst und stoisch führt die schöne rotweiß-gefleckte Pinzgauerin ihre Gruppe von der Höhe hinunter ins Tal. Flotten Fußes: Für die elf Kilometer waren nur knapp zwei Stunden notwendig. „Sie war schon zum fünften Mal über den Sommer heroben, kennt sich also aus und ist daher der ,Leithammel’ beim Abtrieb“, schmunzelt Otti Weitenthaler. Der Steirer ist der „Almhoalter“, der heuer schon zum dritten Mal allein 88 Rinder auf der Gaalwaldalm auf 1600 bis 2100 Meter Höhe betreut hat.