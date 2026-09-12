Kulinarische Weltreise in Seiersberg-Pirka

Kulinarische Weltreise geht am Sonntag weiter

Freuen Sie sich also auf internationale Food-Trucks und -Stände und begeben Sie sich auf eine kulinarische Weltreise, bei der Sie frisch zubereitete Speisen aller Kontinente verkosten können. Und auch der morgige Sonntag steht noch ganz im Zeichen von „Street Food all day long“. Der Markt hat von 11 bis 18 Uhr geöffnet.