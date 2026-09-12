Kulinarische Weltreise in Seiersberg-Pirka

Der Street Food Market Austria lädt dieses Wochenende zu einer kulinarischen Weltreise in Seiersberg-Pirka. 100 „Krone“-Abonnenten kommen am Samstag in den Genuss eines Gratis-Burgers.
Der Street Food Market Austria verwandelt den Hauptplatz in Seiersberg-Pirka heute und morgen noch in einen Treffpunkt für Feinschmecker und Probierlustige. Mehr als 100 Gerichte stehen auf dem Menü der Gastronomen und warten darauf, verkostet zu werden – von exotischen Thaigerichten bis hin zu heimischen Fleischgenüssen und himmlisch-süßen Churros.
Bei freiem Eintritt kann man sich den Düften der internationalen Leckereien hingeben und sich die eine oder andere Geschmacksexplosion auch frisch auf die Hand servieren lassen.
Gratis Burger für 100 „Krone“-Abonnenten
Am heutigen Samstag hat der Markt von 11 bis 22 Uhr geöffnet und für 100 „Krone“-Abonnenten gibt es ein ganz besonderes Schmankerl: Am „Krone“-Stand können Sie sich unter Vorweis der gültigen Bonuscard einen Gutschein für einen gratis Burger abholen – nur solange der Vorrat reicht.
Neben dem Gaumengenuss ist auch für den entsprechenden Ohrenschmaus gesorgt: Für die musikalische Unterhaltung sorgen heute von 19 bis 21 Uhr „Die Niachtn“.
Kulinarische Weltreise geht am Sonntag weiter
Freuen Sie sich also auf internationale Food-Trucks und -Stände und begeben Sie sich auf eine kulinarische Weltreise, bei der Sie frisch zubereitete Speisen aller Kontinente verkosten können. Und auch der morgige Sonntag steht noch ganz im Zeichen von „Street Food all day long“. Der Markt hat von 11 bis 18 Uhr geöffnet.
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