Was einen echten Herzensmenschen ausmacht

Berührende Schicksale, beeindruckende Leistungen: Freiwillige machen Niederösterreich lebenswert. Die „Krone“ sagt im Rahmen der Herzensmensch-Aktion auch heuer „Danke“
Eine achtjährige Lebensretterin, ein Hobby-Sportler, der für herzkranke Kinder in die Pedale tritt, eine Frau, die hilfsbedürftige Menschen begleitet: Es war heuer schwierig für die Jury. Denn selten zuvor waren so berührende Nominierungen für den „Herzensmensch“ zu besprechen.
Jury von den beherzten Taten überwältigt
„Krone“-Chefredakteur und Herausgeber Dr. Christoph Dichand, Ombudsfrau Barbara Stöckl, Tierexpertin Maggie Entenfellner und Vorturner Philipp Jelinek waren kürzlich in der „Krone“-Zentrale „beherzt“ bei der Sache. Das Magier-Duo Thommy Ten und Amélie van Tass sowie Musik-Star Marc Pircher waren im Ausland, stimmten aber online mit ab.
Zehn Sieger stehen fest, bleiben aber vorerst geheim
Vor Ort außerdem mit dabei waren „Krone“-Marketing-Chefin Barbara Bleier-Serentschy, „Krone“-Kolumnistin Daniela Gaigg, Kulturregion-Geschäftsführer Martin Lammerhuber, Konrad Tiefenbacher und Sonja Schmid vom Partner Freiwilligencenter-Niederösterreich sowie „Krone NÖ“-Chef Lukas Lusetzky. Wen die Jury zu den „Herzensmenschen“ gekürt hat, das wird im Rahmen einer Gala am Freitag, 6. November, in St. Pölten bekannt gegeben.
Zehn Vereine haben die Chance
Spannend wird es jetzt aber auch für zehn Vereine: Bis 29. August konnten Gruppen eingereicht werden. Aus den Einreichungen wurden von der Jury zehn Vereine ausgewählt. Für das große Finale sind nun die vielen „Krone“-Leser, Vereinsmitglieder und Unterstützer am Wort: Kommende Woche beginnt das Voting, das bis 27. September läuft. Der Siegergruppe winken 5000 Euro, 3500 gibt es für den zweiten, 1500 Euro für den drittplatzierten „Herzensverein.“ Bald heißt es also „mitvoten“!
Mehr über die Aktion: www.krone.at/herzensmenschnoe
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