Was einen echten Herzensmenschen ausmacht

Zehn Vereine haben die Chance

Spannend wird es jetzt aber auch für zehn Vereine: Bis 29. August konnten Gruppen eingereicht werden. Aus den Einreichungen wurden von der Jury zehn Vereine ausgewählt. Für das große Finale sind nun die vielen „Krone“-Leser, Vereinsmitglieder und Unterstützer am Wort: Kommende Woche beginnt das Voting, das bis 27. September läuft. Der Siegergruppe winken 5000 Euro, 3500 gibt es für den zweiten, 1500 Euro für den drittplatzierten „Herzensverein.“ Bald heißt es also „mitvoten“!