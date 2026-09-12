50-Jahre-Jubiläum: Jeder liebt die Biene Maja

In kürzester Zeit wurde sie zu einem Top-Hit und durchlebte in rund 100 Folgen unzählige Abenteuer. Verantwortlich für den Erfolg war aber nicht nur die Honigbiene selbst, sondern auch ihre animierte Kollegenschaft. So muss sie Grashüpfer Flip vor einer fleischfressenden Pflanze retten, gerät ins Netz von Spinne Thekla oder hilft dem Tausendfüßler Hironismus aus prekären Situationen. Immer mit dabei: Ihr bester und leidlich fauler Freund Willi, der eine Frühform des emanzipatorischen Feminismus erlebt und von Maja gerne angetrieben wird, wenn er sich wieder einmal zu sehr in der eigenen Gemütlichkeit suhlt.