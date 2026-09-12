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50-Jahre-Jubiläum: Jeder liebt die Biene Maja

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12.09.2026 05:00
Die Horizontale ist dem faulen Willi am liebsten. Doch auch die bienenfleißige Maja braucht ...
Die Horizontale ist dem faulen Willi am liebsten. Doch auch die bienenfleißige Maja braucht manchmal etwas Abstand vom abenteuerlichen Geschehen.(Bild: ORF / FIRST LOOK)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Vor 50 Jahren wurde die legendäre Biene Maja erstmals bei uns im Fernsehen ausgestrahlt, was einer kleinen Revolution gleichkam. Im deutschsprachigen Raum wurde sie zum großen Superstar und strahlt noch heute. Ihre Botschaften sind zeitlos und der Wunsch nach Eskapismus trägt das Seine bei.

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Streng genommen hat die süße kleine Biene schon mehr als 50 Jahre auf dem Buckel, denn das Buch „Die Biene Maja und ihre Abenteuer“ wurde bereits 1912 vom deutschen Schriftsteller Waldemar Bonsels verfasst. Schon nach seiner Veröffentlichung wird es zum Bestseller – und sollte etwas später in rund 40 Sprachen übersetzt werden. Für den großen Hype um das fliegende Insekt war dann aber doch das Bewegtbild verantwortlich – und natürlich ein Lied.

Karel Gott, die unvergessene „goldene Stimme aus Prag“, hat anfangs noch daran gezweifelt, ein Kinderlied aufzunehmen, spielte „Die Biene Maja“ 1976 trotzdem in einem Hamburger Studio ein und so wurde der Song im deutschsprachigen Raum zu einem seiner allergrößten Hits. Im September 1976 startete die von ZDF und dem ORF bestellte Serie, die – wie viele andere zu dieser Zeit auch – in Japan produziert wurde.

In kürzester Zeit wurde sie zu einem Top-Hit und durchlebte in rund 100 Folgen unzählige Abenteuer. Verantwortlich für den Erfolg war aber nicht nur die Honigbiene selbst, sondern auch ihre animierte Kollegenschaft. So muss sie Grashüpfer Flip vor einer fleischfressenden Pflanze retten, gerät ins Netz von Spinne Thekla oder hilft dem Tausendfüßler Hironismus aus prekären Situationen. Immer mit dabei: Ihr bester und leidlich fauler Freund Willi, der eine Frühform des emanzipatorischen Feminismus erlebt und von Maja gerne angetrieben wird, wenn er sich wieder einmal zu sehr in der eigenen Gemütlichkeit suhlt.

Die Serie hatte anfangs nicht nur Freunde. So mancher stieß sich in den 70er- und frühen 80er-Jahren daran, dass man die Kinder damit nicht belehren, sondern schlichtweg unterhalten wollte. Doch Themenkomplexe wie Offenheit, Toleranz und ein respektvolles Miteinander flossen immer wieder in die Themengebiete ein. Das macht die Biene Maja auch so zeitlos – 50 Jahre sind auch nur eine Zahl.

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