Nach zehn Bränden ist Schluss mit Zündeln

Zeugen halfen bei Ergreifung

Jetzt gelang es, ihm das Handwerk zu legen – und zwar auch durch die Hilfe von Zeugen, die einvernohmen werden konnten. Zur Ausforschung des Tatverdächtigen trugen auch intensive kriminalpolizeiliche Ermittlungen durch Bedienstete des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Brand, gemeinsam mit Bediensteten der Polizeiinspektion Purkersdorf bei.