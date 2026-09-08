Nach zehn Bränden ist Schluss mit Zündeln

Insgesamt zehn Mal ließ es ein Einheimischer im Raum Purkersdorf und Gablitz brennen. Der Mann steckte Hecken und Müllcontainer in Brand. Jetzt konnte er auch dank Zeugen ausgeforscht werden – und zeigt sich geständig.
Schwere Sachbeschädigung. So lautet der Inhalt der Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gegen jenen 38-Jährigen, der zwischen 17. April und 28. August insgesamt zehn Brände legte. Der Einheimische war laut Polizeiangaben umfassend geständig.
Zeugen halfen bei Ergreifung
Jetzt gelang es, ihm das Handwerk zu legen – und zwar auch durch die Hilfe von Zeugen, die einvernohmen werden konnten. Zur Ausforschung des Tatverdächtigen trugen auch intensive kriminalpolizeiliche Ermittlungen durch Bedienstete des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Brand, gemeinsam mit Bediensteten der Polizeiinspektion Purkersdorf bei.
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