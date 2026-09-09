Makellos an „die guten alten Zeiten“ anschließen

Reichlich Erfahrung an Board

Absehbar war der Mega-Start nach zwei Saisonen im sportlichen Niemandsland der sechsten Liga nicht. Auch wenn man im Wiener Becken ordentlich eingekauft hat, mit Lukas Haubenwaller (zuletzt Young Violets) und dem kroatischen Goalgetter Christian Stanic reichlich Zweit- und Drittliga-Erfahrung ins Waldstadion lotste. Besonders Letzterer schlug auf Anhieb ein, führt mit sechs Treffern die Torschützenliste an. „Wir haben aufgerüstet, enorm an Qualität zugelegt. Das spiegelt sich auch in der Tabelle wider – kein Gegner soll gerne nach Himberg kommen“, so Gogic.

Höhere Gefilde gewohnt

Dessen Trainer Helmut Zeiner einst als Profi von der 2. Klasse bis in die zweite Liga (zwei Spiele für Lustenau) kickte, also höhere Gefilde gewohnt ist. Wie auch der Verein selbst, der in den 90ern in der Ostliga spielte. „Die guten alten Zeiten. Dorthin zurückkommen wird schwierig, aber wäre ein Traum!“