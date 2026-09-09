Makellos an „die guten alten Zeiten“ anschließen

Dem SC Himberg gelang ein perfekter Start in die neue Saison. Warum beim Vorhaben Aufstieg massig Zweitliga-Erfahrung auf dem Feld und der Trainerbank eine Rolle spielt ...
Vier Spiele, vier Siege, Tordifferenz 13:0 – dem SC Himberg glückte ein makelloser Saison-Start in der Gebietsliga Süd/Südost. „Unser Blick geht nach oben, haben den Titel im Visier“, gibt’s von Obmann Alex Gogic eine Kampfansage an die Konkurrenz.
Reichlich Erfahrung an Board
Absehbar war der Mega-Start nach zwei Saisonen im sportlichen Niemandsland der sechsten Liga nicht. Auch wenn man im Wiener Becken ordentlich eingekauft hat, mit Lukas Haubenwaller (zuletzt Young Violets) und dem kroatischen Goalgetter Christian Stanic reichlich Zweit- und Drittliga-Erfahrung ins Waldstadion lotste. Besonders Letzterer schlug auf Anhieb ein, führt mit sechs Treffern die Torschützenliste an. „Wir haben aufgerüstet, enorm an Qualität zugelegt. Das spiegelt sich auch in der Tabelle wider – kein Gegner soll gerne nach Himberg kommen“, so Gogic.
Höhere Gefilde gewohnt
Dessen Trainer Helmut Zeiner einst als Profi von der 2. Klasse bis in die zweite Liga (zwei Spiele für Lustenau) kickte, also höhere Gefilde gewohnt ist. Wie auch der Verein selbst, der in den 90ern in der Ostliga spielte. „Die guten alten Zeiten. Dorthin zurückkommen wird schwierig, aber wäre ein Traum!“
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