Victory in Traiskirchen
Austria Regains Confidence in the Cup
After four straight games without a win, Wiener Austria is regaining its confidence! In the ÖFB Cup, the “Violets” had little trouble against FCM Traiskirchen and celebrated a commanding 6-0 rout.
Wiener Austria, which made five lineup changes following their 0-1 loss to WSG three days earlier, set the stage for victory within 17 minutes of the match south of the capital. Hasan Deshishku (22'), Johannes Handl (29'), Johannes Eggestein (30'), and Daniel Nnodim (38') scored against the Regionalliga side led by former Austria player Philipp Hosiner.
In the closing minutes of the second half, Julian Hettwer (90') and Eggestein (92') added to the tally, providing a much-needed boost of confidence ahead of the crucial league matches against Austria Lustenau and GAK.
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