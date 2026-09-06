Diese Spinnen aus dem Süden erobern die Steiermark

In den südlicheren Gefilden der Steiermark stehen die Chancen in den kommenden Wochen gut, auf eine strahlende Tarantel zu treffen – nicht nur in freier Natur, sondern auch rund ums oder im Haus. Eine Begegnung, auf die viele Menschen wohl gut und gerne verzichten können. Steirer werden sich aber an den gelegentlichen Anblick dieser imposanten Achtbeiner gewöhnen müssen.