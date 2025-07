Austropop-Abend: Zeitreise mit Rainhard Fendrich

Das zudem für die Ewigkeit ist: Denn das Ostbucht-Highlight wurde live aufgezeichnet, und wird schon (am 13. September um 20.15 auf ORF2) bald für jeden zu genießen sein. „Ich liebe Kärnten und bin auch sehr oft hier – allerdings meist eher in der Winterzeit. Einer meiner Urlaube in Pörtschach ist mir besonders in Erinnerung geblieben – da war es so kalt, dass sogar der halbe See zugefroren war.“