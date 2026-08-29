Zwei Motorradunfälle auf steirischen Straßen

Das herrliche Ausflugswetter hat am Samstag zahlreiche Motorradfahrer auf die steirischen Straßen gelockt. Zwei von ihnen – ein 60-jähriger Deutscher und ein 57-jähriger Oberösterreicher – kamen zu Sturz, beide wurden verletzt.
Zunächst krachte es auf der B114 zwischen Hohentauern und Sankt Johann am Tauern. Der deutsche Biker wollte gegen 15.20 Uhr einem überholenden Pkw ausweichen, der ihm entgegenkam, und geriet dabei rechts in eine Wiese. Bei dem Sturz erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von den Rettungskräften ins LKH Rottenmann gebracht. Der Lenker des beteiligten Pkw fuhr ohne anzuhalten weiter.
Knapp zwei Stunden später verunglückte ein Motorradfahrer aus dem Bezirk Schärding (OÖ) bei einem eigenen Überholmanöver. Er war gemeinsam mit vier weiteren Bikern auf der B72 in St. Kathrein am Hauenstein unterwegs. Gegen 17.10 Uhr wollte er in einer Steigung mehrere Radfahrer überholen. Dabei stürzte er – laut Polizei vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers. Der 57-Jährige wurde mit dem Hubschrauber C16 ins LKH Oberwart geflogen.
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