Zwei Motorradunfälle auf steirischen Straßen

Knapp zwei Stunden später verunglückte ein Motorradfahrer aus dem Bezirk Schärding (OÖ) bei einem eigenen Überholmanöver. Er war gemeinsam mit vier weiteren Bikern auf der B72 in St. Kathrein am Hauenstein unterwegs. Gegen 17.10 Uhr wollte er in einer Steigung mehrere Radfahrer überholen. Dabei stürzte er – laut Polizei vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers. Der 57-Jährige wurde mit dem Hubschrauber C16 ins LKH Oberwart geflogen.