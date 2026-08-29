Europa League: Sturms Spieltermine sind da!

Seit heute Abend wissen die Sturm-Profis und die Fans, wann wohin die Reise in der Europa League geht. Die Schwarzen starten am 16. September mit dem Heimspiel gegen Stade Rennes in die Ligaphase, beim ersten Auswärtsspiel wartet gleich das englische Kaliber Bournemouth (15. Oktober).
Marseille gastiert am 22. Oktober in Graz-Liebenau, ehe am 5. November das Heimspiel gegen unseren slowenischen Nachbarn Celje wartet. Der große Leckerbissen der Auslosung am letzten Freitag im Fürstentum war selbstredend das Nostalgie-Duell mit der TSG Hoffenheim. Am 26. November kommt es in Sinsheim zum Wiedersehen mit Meistertrainer Christian Ilzer, Andreas Schicker und Co. Den Start in die Bundesliga hat Hoffenheim heute übrigens vermasselt: Trotz Führung kassierte man beim 1. FC Köln eine 2:3-Niederlage.
16. September (21 Uhr): Rennes (H)
15. Oktober (21): Bournemouth (A)
22. Oktober (18.45): Marseille (H)
5. November (21): Celje (H)
26. November (21): Hoffenheim (A)
10. Dezember (18.45): Alkmaar (A)
21. Jänner (18.45): OFI Kreta (H)
28. Jänner (21): Dinamo Zagreb (A)
Das letzte Spiel in der Europa League in diesem Jahr steigt auswärts – am 10. Dezember geht es nach Holland zu Alkmaar. Im Jänner wartet zuerst das Heimmatch gegen Kreta (21. 1.), anschließend das letzte Match der Ligaphase in Zagreb gegen Dinamo (28. 1.).
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