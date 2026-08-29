Europa League: Sturms Spieltermine sind da!

Marseille gastiert am 22. Oktober in Graz-Liebenau, ehe am 5. November das Heimspiel gegen unseren slowenischen Nachbarn Celje wartet. Der große Leckerbissen der Auslosung am letzten Freitag im Fürstentum war selbstredend das Nostalgie-Duell mit der TSG Hoffenheim. Am 26. November kommt es in Sinsheim zum Wiedersehen mit Meistertrainer Christian Ilzer, Andreas Schicker und Co. Den Start in die Bundesliga hat Hoffenheim heute übrigens vermasselt: Trotz Führung kassierte man beim 1. FC Köln eine 2:3-Niederlage.