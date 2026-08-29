Schmierfinken besprühten Brücke, Reifen zerstochen

Bislang unbekannte Täter besprühten in der Nacht auf Donnerstag die Wand einer Skibrücke in Berwang im Tiroler Außerfern. Der Schaden ist noch nicht bekannt, die Polizei sucht jedoch nach Zeugen. In Nassereith waren Vandalen unterwegs.
Mehr als nur ein Lausbubenstreich war eine Sachbeschädigung in der Nacht auf Donnerstag im Tiroler Berwang. Bislang unbekannte Sprayer besprühten die Brückenwand der Skibrücke über die Berwang-Namloser Straße.
Dort zierten sie das Gebilde mit Schriftzügen. Der Schaden ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei sucht jedoch nach Zeugen des Vorfalles.
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Lermoos unter Tel.: 059133/7154.
Vandalen stachen Reifen auf
In der Nacht auf Samstag waren Vandalen auch in Nassereith unterwegs. Wie die Polizei berichtet stachen zwei bislang unbekannte Täter im Bereich der Sachsengasse mehrere Reifen von abgestellten Pkw auf. Es entstand ein noch nicht bekannter Schaden für die Fahrzeugbesitzer.
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