Schmierfinken besprühten Brücke, Reifen zerstochen

Vandalen stachen Reifen auf

In der Nacht auf Samstag waren Vandalen auch in Nassereith unterwegs. Wie die Polizei berichtet stachen zwei bislang unbekannte Täter im Bereich der Sachsengasse mehrere Reifen von abgestellten Pkw auf. Es entstand ein noch nicht bekannter Schaden für die Fahrzeugbesitzer.