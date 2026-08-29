Mit Grünoasen gegen steigende Hitze ankämpfen

Bäume, Parks und andere Grünflächen können die Temperaturen im Stadtgebiet deutlich reduzieren und für ein besseres Mikroklima sorgen. Bad Vöslau verfügt zudem über rund 480 Hektar Wald. Im städtischen Baumkataster sind rund 3800 Bäume erfasst. Auch im dicht bebauten Gebiet setzt die Stadt auf Maßnahmen wie das Schwammstadtprinzip.