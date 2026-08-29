Mit Grünoasen gegen steigende Hitze ankämpfen

In Bad Vöslau ist mehr als die Hälfte grün. Das bestätigte eine aktuelle Greenpeace-Analyse die kürzlich die Hitzebelastung und den Grünanteil 80 großer Städte Österreichs verglich. Bad Vöslau liegt damit österreichweit auf Platz 2, was die Begrünung der Stadt betrifft.
Bad Vöslau im Bezirk Baden zählt trotz zahlreicher Hitzetage zu jenen Städten, die beim Grünanteil besonders gut dastehen. Das zeigt eine aktuelle Analyse von Greenpeace, bei der die Hitzebelastung und der Anteil an Grünflächen in den 80 größten Städten Österreichs verglichen wurden.
Bad Vöslau verzeichnete im Vorjahr 26 Hitzetage mit mindestens 30 Grad. Gleichzeitig sind mehr als 54 Prozent des Stadtgebiets begrünt – damit weist die Stadt österreichweit den zweit-höchsten Grünanteil der 80 Vergleichsstädte aus. Nur Lustenau in Vorarlberg verfügt über noch mehr.
Wo viel grün vorhanden ist, sind Städte für zunehmende Hitze besser gerüstet.
Christian Flammer, Bürgermeister Bad Vöslau
Bäume, Parks und andere Grünflächen können die Temperaturen im Stadtgebiet deutlich reduzieren und für ein besseres Mikroklima sorgen. Bad Vöslau verfügt zudem über rund 480 Hektar Wald. Im städtischen Baumkataster sind rund 3800 Bäume erfasst. Auch im dicht bebauten Gebiet setzt die Stadt auf Maßnahmen wie das Schwammstadtprinzip.
Die Analyse zeige, wie wichtig Stadtgrün für die Anpassung an die Klimakrise sei. Greenpeace fordert angesichts zunehmender Hitzewellen eine Begrünungsoffensive. Besonders betroffen sind laut Analyse Städte im Süden und Osten Österreichs.
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