Kollision mit Streifenwagen: Bikerin (63) verletzt

Bei der Kollision zwischen einem Zivilstreifenwagen und einem Motorrad im Grazer Bezirk Gösting wurde am Mittwochabend eine 63-jährige Motorradlenkerin schwer am Bein verletzt. Wer an dem Unfall Schuld war, muss erst ermittelt werden.
Am Mittwoch gegen 21.45 Uhr war eine Polizistin mit einem zivilen Einsatzfahrzeug auf der Wiener Straße in Graz unterwegs. Sie befand sich auf einer Einsatzfahrt und hatte das Blaulicht aktiviert. Beabsichtigt war, die Fahrt geradeaus über die Kreuzung mit der Exerzierplatzstraße fortzusetzen.
Zur selben Zeit lenkte eine 63-jährige Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung ihr Motorrad auf der Exerzierplatzstraße in Richtung stadtauswärts. Wie die Frau angab, sei sie bei grünem Ampellicht in den Kreuzungsbereich mit der Wiener Straße eingefahren, um ihre Fahrt Richtung Westen fortzusetzen.
Im Kreuzungsbereich kam es in der Folge zur Kollision zwischen dem Einsatzfahrzeug und dem Motorrad. Die 63-Jährige stürzte durch den Zusammenprall und zog sich schwere Verletzungen am Bein zu. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte das Rote Kreuz die Verunfallte in das Unfallkrankenhaus Graz, wo sie stationär aufgenommen wurde.
An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Weitere Erhebungen zur genauen Klärung des Unfallhergangs laufen.
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