Kollision mit Streifenwagen: Bikerin (63) verletzt

Im Kreuzungsbereich kam es in der Folge zur Kollision zwischen dem Einsatzfahrzeug und dem Motorrad. Die 63-Jährige stürzte durch den Zusammenprall und zog sich schwere Verletzungen am Bein zu. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte das Rote Kreuz die Verunfallte in das Unfallkrankenhaus Graz, wo sie stationär aufgenommen wurde.