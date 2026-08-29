Die kleine Botin reist in neuer Konstellation

Rom ist zwar heiß im August, aber wir haben es trotzdem gewagt und mit drei Kindern (8, 11 und 12 Jahre) erstmals als Patchworkfamilie die historischen Bauwerke bewundert, begleitet von viel Gelato. Petersdom, Colosseum und sehr viele Schritte dazwischen haben uns unvergessliche Tage beschert. Was mich überrascht hat: die Kinder waren interessiert! Natürlich nicht immer alle gleichzeitig und nicht an jedem Detail, aber genug um zu bemerken, dass wir ihnen durchaus etwas zutrauen können – historische Plätze und längere Führungen, wenn danach ein Eis wartet.