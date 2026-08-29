Die kleine Botin reist in neuer Konstellation

Was wir in unserem ersten gemeinsamen Urlaub als Patchworkfamilie gelernt haben. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Rom ist zwar heiß im August, aber wir haben es trotzdem gewagt und mit drei Kindern (8, 11 und 12 Jahre) erstmals als Patchworkfamilie die historischen Bauwerke bewundert, begleitet von viel Gelato. Petersdom, Colosseum und sehr viele Schritte dazwischen haben uns unvergessliche Tage beschert. Was mich überrascht hat: die Kinder waren interessiert! Natürlich nicht immer alle gleichzeitig und nicht an jedem Detail, aber genug um zu bemerken, dass wir ihnen durchaus etwas zutrauen können – historische Plätze und längere Führungen, wenn danach ein Eis wartet.
Mindestens so spannend wie Rom an sich war für mich allerdings unsere kleine Patchwork-Reisegruppe. Fünf Menschen bringen unterschiedliche Erwartungen und Bedürfnisse mit. Neben den ersten Erschöpfungserscheinungen gab es auch anspruchsvolle Momente. Mein Learning daraus: Ich muss nicht alles allein bewältigen und auch nicht sofort! Nicht alles muss augenblicklich besprochen werden. Eine kurze Pause oder frisches Wasser reicht auch.
Mein Partner hat sich mitgenommen: Es braucht klare Worte! Gerade im Patchwork können wir nicht davon ausgehen, dass wir alle automatisch dieselben Regeln kennen, Vieles darf jetzt erst gemeinsam entstehen. Unser Guide sagte dann „Alles hängt zusammen.“ und meinte die Symbole im Dom für die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und irgendwie passt das auch zu unserer Reise.
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