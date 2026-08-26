Mourning the Actor
Legendary actor Tim Curry has died
He was the diabolical clown Pennywise, the eccentric Dr. Frank-N-Furter, and one of the most colorful figures in British film and theater: Tim Curry has died. The actor, who was nominated for three Tony Awards, died at the age of 80 at his home in Los Angeles.
Curry died on Tuesday evening, according to the U.S. celebrity news site “TMZ.” The actor had suffered a severe stroke in 2012.
He became a cult figure as Frank-N-Furter
Curry became internationally known primarily as the seductive scientist Dr. Frank-N-Furter, who dressed in women’s clothing, in “The Rocky Horror Picture Show.”
His journey with the cult musical began with the original stage production. Curry first played Frank-N-Furter in a small theater on the upper floor of London’s Royal Court Theatre. He remained with the show as the sexual farce moved to larger London venues and eventually to Broadway.
In 1975, Curry also took on the role in the film adaptation for 20th Century Fox. At the time, he starred alongside a young Susan Sarandon and Barry Bostwick.
He also struck fear as Pennywise
Curry also demonstrated his versatility in numerous other roles. His portrayal of Pennywise in the film adaptation of Stephen King’s “It” became particularly infamous. As a demonic clown, he struck terror into the hearts of a wide audience.
In addition, Curry was an extremely prolific voice actor and lent his voice to numerous characters.
With his distinctive acting style, Curry became a specialist in eccentric and often dark characters over the decades. Now the actor has died at the age of 80.
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