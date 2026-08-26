“Magical Night”—Is Sasa Kalajdzic on His Way?

It was truly a magical night yesterday in Linz! With a 5-1 victory over Celtic Glasgow, LASK has secured a spot in the Champions League group stage for the first time, and Didi Kühbauer looked dapper in his suit. Reason enough for us to weigh in with a special edition of the sportkrone Inside podcast. But we’ll also be covering the European Cup performances of Rapid, Salzburg, and Austria.