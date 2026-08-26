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Search for the Wreckage

Small Plane Crashes into Lake Attersee

Nachrichten
26.08.2026 12:05
A frantic search for the wreckage is currently underway.
A frantic search for the wreckage is currently underway.(Bild: Peter Breitenhaler)
Porträt von Jürgen Pachner
Porträt von Robert Loy
Von Jürgen Pachner und Robert Loy

A dramatic plane crash occurred Wednesday morning over Lake Attersee. A two-seater aircraft that had taken off from Salzburg suddenly lost altitude over the lake and crashed into the water. 

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According to Flightradar24, the two-seater aircraft took off from Salzburg at exactly 9:23 a.m., and contact was suddenly lost 30 seconds later. Eyewitnesses report that the aircraft apparently lost altitude rapidly and crashed into the water. Afterward, neither the wreckage nor the crew could be seen. Currently, six fire departments and three water rescue teams are on the scene working to recover any possible survivors.

An eyewitness from Steinbach am Attersee told the “Krone”: “I heard the plane, and then suddenly it was silent.” Moments later, the sirens went off, the eyewitness described: “Apparently, the plane sank into the lake; the helicopter is currently circling very low over the water.”

Just a few days ago, there was a plane crash in Krems that left two people dead. We’ll keep you updated.

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