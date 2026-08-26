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Kittens Thrown into a Trash Can Again

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26.08.2026 11:01
These two kittens were thrown away.
These two kittens were thrown away.(Bild: PFOTENHILFE)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

“Enough is enough! We finally need mandatory microchipping and inspections! The ruthlessness of animal abusers knows no bounds,” says Pfotenhilfe director Johanna Stadler, visibly angry. In Ostermiething (Upper Austria), near the Salzburg border, residents of an apartment building heard kittens crying from inside a trash can.

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For Johanna Stadler of Pfotenhilfe Lochen, it’s clear that the perpetrator deliberately accepted the death of the two kittens. They could have suffocated, died of thirst, or starved to death in the trash can. A agonizing death in the trash compactor would also have been possible.

“The Ministry of Animal Welfare must finally take action and introduce both mandatory microchipping for all cats and routine, thorough inspections of private pet owners,” said Stadler.

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