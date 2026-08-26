Rescued by Neighbors
Kittens Thrown into a Trash Can Again
“Enough is enough! We finally need mandatory microchipping and inspections! The ruthlessness of animal abusers knows no bounds,” says Pfotenhilfe director Johanna Stadler, visibly angry. In Ostermiething (Upper Austria), near the Salzburg border, residents of an apartment building heard kittens crying from inside a trash can.
For Johanna Stadler of Pfotenhilfe Lochen, it’s clear that the perpetrator deliberately accepted the death of the two kittens. They could have suffocated, died of thirst, or starved to death in the trash can. A agonizing death in the trash compactor would also have been possible.
“The Ministry of Animal Welfare must finally take action and introduce both mandatory microchipping for all cats and routine, thorough inspections of private pet owners,” said Stadler.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.