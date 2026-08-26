Half-sister Alice Weidel

ON THE OTHER HAND, this could also be a double-edged sword for the FPÖ, which is striving with some determination to assume governmental responsibility. After all, referring to the AfD as a “sister party” implies, in the common understanding, a broad alignment of political goals. And in her interview in Vienna, Weidel—by calling for withdrawal from both the eurozone and the Schengen Area—effectively raised the prospect of “Dexit”—and with it, likely the de facto end of European integration. And that is precisely what the FPÖ has never sought, either in its platform or in its actual policies.