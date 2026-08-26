„Monschi“ und die 18 Bahnen ihres Lebens

Sie wischt nach dem Regen die Bahnen trocken, begrüßt ihre Gäste mit einem Lächeln – und hat für jeden ein offenes Ohr. Eine berührende Geschichte über eine Frau, die längst selbst zur Institution geworden ist. Wenn der Minigolfplatz in Wilhelmsburg um 13 Uhr öffnet, beginnt für Monika „Monschi“ Bosch ein ganz normaler Tag. Das tut sie seit mittlerweile 40 Jahren. Was einst begann, als ihre Kinder erwachsen waren und nicht mehr zu Hause lebten, ist für die heute 82-Jährige längst mehr als Arbeit: Es ist ihre Berufung.