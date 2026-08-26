Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Minigolf-Oma

„Monschi“ und die 18 Bahnen ihres Lebens

Niederösterreich
26.08.2026 17:00
Kürzlich bekam die „Monschi“ Besuch von den Kinderfreunden aus Rohrbach an der Gölsen. Diesen ...
Kürzlich bekam die „Monschi“ Besuch von den Kinderfreunden aus Rohrbach an der Gölsen. Diesen Besuch nutzte auch Wilhelmsburgs Stadtchef Peter Reitzner (2. v. links) zur Jubiläums- gratulation(Bild: zVg/Martin Bosch)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

Seit 40 Jahren ist der Wilhelmsburger Minigolfplatz ihr zweites Zuhause. Mit 82 Jahren steht Monika „Monschi“ Bosch noch immer regelmäßig auf der Anlage!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Sie wischt nach dem Regen die Bahnen trocken, begrüßt ihre Gäste mit einem Lächeln – und hat für jeden ein offenes Ohr. Eine berührende Geschichte über eine Frau, die längst selbst zur Institution geworden istWenn der Minigolfplatz in Wilhelmsburg um 13 Uhr öffnet, beginnt für Monika „Monschi“ Bosch ein ganz normaler Tag. Das tut sie seit mittlerweile 40 Jahren. Was einst begann, als ihre Kinder erwachsen waren und nicht mehr zu Hause lebten, ist für die heute 82-Jährige längst mehr als Arbeit: Es ist ihre Berufung.

„Der Minigolfplatz ist für meine Mama längst mehr als nur ein Arbeitsplatz. Er ist ihr zweites Zuhause – und die Menschen, die hierherkommen, gehören inzwischen fast zur Familie“, erzählt ihr Sohn Martin Posch.

Wo aus Gästen Freunde werden
Wer zu „Monschi“ kommt, kommt nicht nur wegen der 18 Bahnen. Viele Gäste kommen auch zum Plaudern, um die neuesten Geschichten aus Wilhelmsburg zu erfahren, mit der Hausherrin eine Runde Schnapsen zu spielen oder ihre Kuchenkreationen zu verkosten. Rezepte werden getauscht, Erinnerungen erzählt – und angeblich hat schon so manches kleine „Likörchen“ aus den Früchten des hauseigenen Weichselbaums die Runde versüßt.

Wenn die Minigolf-Oma einmal nicht pünktlich aufsperrt, sorgt das sofort für Aufregung. Dann läutet ihr Handy. Nicht etwa, weil sich eine große Gruppe ankündigt, sondern weil jemand aus der Minigolfplatz-Familie wissen möchte, ob alles in Ordnung ist. Meist hat sich dann nur ihr täglicher Besuch bei ihrem Mann im Pflegeheim etwas länger hingezogen.

„Diese Fürsorge ihrer Gäste berührt uns immer wieder. Mama hat in all den Jahren so viele Menschen kennengelernt und begleitet – da ist ein echtes Netzwerk der Herzlichkeit entstanden“, sagt Martin Posch.

Mit Herz und Wasserwaage
Früher wurde auf den Wilhelmsburger Bahnen sogar auf hohem Niveau gespielt. Professionelle Turnierspieler bewältigten die 18 Bahnen mitunter mit nur 18 Schlägen. Außerdem überprüften sie die Anlage mit der Wasserwaage, damit auch kleinste Unebenheiten den Wettbewerb nicht beeinflussten. Diese Zeiten sind zwar vorbei, doch eines ist geblieben: Der Platz an der B20 wird bis heute liebevoll gepflegt.

Kaum hat der Regen aufgehört, wischt Monschi die Bahnen wieder trocken. Schlechtes Wetter ist für sie kein Grund, den Betrieb sofort einzustellen. „Da muss es schon wirklich ordentlich zur Sache gehen“, schmunzelt ihr Sohn. Wenn es doch einmal zu stark regnet, warten die Gäste unter der Markise oder in der Hütte. Von Mai bis Oktober kennt die rüstige 82-Jährige kaum freie Tage.

In vier Jahrzehnten hat sie unzählige Anfänger eingewiesen und ihnen die Tricks, aber auch die Tücken jeder einzelnen Bahn erklärt. Noch heute nimmt sie selbst den Schläger in die Hand. Wenn Gäste unachtsam über die Bahnen laufen oder mit den Schlägern herumfuchteln, kann Monschi nicht ruhig bleiben. Zu gut erinnert sie sich an die eine oder andere blutige Nase oder ein blaues Auge.

Kinderlachen als schönstes Geschenk
Vor Kurzem zeigte sich erneut, wie sehr der Minigolfplatz zum gesellschaftlichen Leben der Stadt gehört. Die Kinderfreunde Rohrbach an der Gölsen besuchten im Rahmen ihres Ferienspiels den Minigolfplatz in Wilhelmsburg. Bürgermeister Peter Reitzner kam ebenfalls vorbei, begrüßte die jungen Gäste persönlich und gratulierte Monschi zu ihrem 40-jährigen Jubiläum.

Mit einer kleinen Jause im Gepäck ging es auf die 18 Bahnen. Am Ende gab es Urkunden und viele strahlende Kinderaugen. Für Monschi war das wohl das schönste Geschenk zu ihrem Jubiläum.

Denn in einer Zeit, in der vieles schnelllebig geworden ist, steht sie noch immer regelmäßig an ihrem Platz – mit einem Lächeln, einem guten Wort und vielleicht auch einem Stück Kuchen. Der Minigolfplatz im Stadtpark an der Traisen ist längst ein Stück Wilhelmsburg, und Monschi ist seine gute Seele.

„Wir sind einfach unglaublich stolz auf unsere Mama“, sagt Martin Posch. „Mit 82 Jahren noch so viel Freude, Energie und Herzlichkeit auszustrahlen – das muss man ihr erst einmal nachmachen.“

Und so wartet auch am nächsten Öffnungstag ab 13 Uhr wieder eine ganz besondere Gastgeberin auf ihre Gäste. Auf der einen Seite die 18 Bahnen, auf der anderen das Leben. Und Monschi? Sie hat beides längst meisterhaft gespielt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
26.08.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Am 7. September wird das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen ...
Kopftuchverbot etc.
Das ändert sich für Schüler ab September
Jesus trifft Hip-Hop
Dieser Wiener Rapper hat eine besondere Mission
Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) sieht Einsparpotenzial bei den Strukturen der EU.
Sieht Einsparpotenzial
Bauer: „Wir sollten EU-Strukturen entschlacken“
Island hat bereits 2009 einen Antrag auf die Mitgliedschaft in der EU gestellt, dann aber doch ...
EU-Beitritt
Isländer stimmen über Verhandlungen mit Brüssel ab
Trumps Entourage: Stabschefin Susie Wiles, die scheidende Pressesprecherin Karoline Leavitt, ...
Krone Plus Logo
Sie kommen und gehen
Macht, Loyalität & Skandale: Trump und die Frauen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
209.562 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
176.349 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
139.703 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
3512 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
Kanzleramt nimmt Freiheitliche Jugend ins Visier
1857 mal kommentiert
Die FPÖ-Jugendorganisation wird für Parteichef Herbert Kickl immer mehr zur Belastung.
Innenpolitik
Babler: „Menschen, die da sind, werden da bleiben“
1398 mal kommentiert
ORF-„Sommergespräch“: SPÖ-Chef Andreas Babler stellte sich den Fragen von Moderatorin Simone ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf