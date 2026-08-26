Steiermark: Missbrauchsopfer im Stich gelassen?

Der Fall Walfried Janka sorgt für Bestürzung. Als Pflegekind wurde der heute 60-Jährige geschlagen und gefoltert, wir haben berichtet. Nach Jahren des Leidens und Schweigens fasste er den Mut und ging mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit. Ein Schritt, den sich viele andere Missbrauchsopfer bis heute nicht getraut haben. Umso wichtiger sind Anlaufstellen, die ihnen die Aufarbeitung erleichtern.