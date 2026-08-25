Das wird die neue Chefin in der Tirol Werbung

Die neue Geschäftsführerin hat klare Ziele und einen Plan, wie sie den Tiroler Tourismus mit den Partnern zukunftsfit weiterentwickeln möchte: „Ich bin überzeugt, dass er auch heute die Kraft hat, unser Land positiv weiterzuentwickeln und einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität zu leisten. Das gelingt aber nur gemeinsam. Im Schulterschluss mit den Tourismusverbänden und unseren weiteren Partnern möchte ich daran arbeiten, dass Tirol als Destination für Gäste attraktiv und der Tourismus für die Menschen im Land ein Gewinn bleibt.“