Das wird die neue Chefin in der Tirol Werbung

Die Tirol Werbung ist eine der wichtigsten Tourismusorganisationen in Österreich. Umso spannender war die Frage, wer der aktuellen Geschäftsführerin Karin Seiler nachfolgt. Diese hat vor Kurzem ihren Rückzug angekündigt. Jetzt ist das Rennen um die Nachfolge entschieden.
Die aktuelle Geschäftsführerin der Tirol Werbung, Karin Seiler, hat im Frühsommer angekündigt, sich im Zuge der Neuausschreibung nicht mehr für den Chefposten in der Tirol Werbung zu bewerben. Auf die in diesem Sommer durchgeführte Ausschreibung haben sich mehr als 50 Frauen und Männer beworben. An Ende blieben drei Kandidaten übrig, die sich einem Hearing stellen mussten.
Das Rennen hat schließlich Barbara Plattner gemacht. Plattner ist seit über vier Jahren Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus. Spannend: 2022 folgte sie Karin Seiler in dieser Position nach. Nun wechselt sie – wieder in der Nachfolge von Seiler – in die Tirol Werbung.
Die Osttirolerin überzeugte mit einer klarer Vision für die künftige Ausrichtung der Landestourismusorganisation, strategischer Expertise und einem ausgeprägten Verständnis für das Zusammenspiel im Tiroler Tourismussystem, heißt es.
Zufriedenheit bei Verantwortlichen
„Der Tiroler Tourismus ist ein wesentlicher Wirtschaftszweig und ein Wohlstandsmotor für unser Land. Die Tirol Werbung ist dabei der zentrale Vernetzer und Impulsgeber. Mit Barbara Plattner gewinnen wir eine umsetzungsstarke Persönlichkeit für diese Aufgabe. Ich gratuliere Frau Plattner herzlich zur Bestellung und freue mich auf die Zusammenarbeit im Interesse unseres Landes, des heimischen Tourismus und der Marke Tirol“, erklärt Landeshauptmann Anton Mattle.
Auch Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Mario Gerber zeigt sich mit der Wahl zufrieden: „Barbara Plattner bringt das notwendige strategische und fachliche Know-how, das Verständnis für die Region und die Vernetzung mit, um die Tirol Werbung gemeinsam mit den Tourismusverbänden erfolgreich in die Zukunft zu führen. Mit dieser Besetzung stellen wir die Weichen für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Tourismuslandes optimal.“
Ich bin überzeugt, dass er auch heute die Kraft hat, unser Land positiv weiterzuentwickeln und einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität zu leisten.
Barbara Plattner
Mit zuletzt rund 50 Millionen Nächtigungen und 13 Millionen Gästeankünften ist Tirol im österreichischen Tourismus ganz oben. Das soll auch künftig mit der neuen Chefin so bleiben, wie Mario Reiter, Geschäftsführer der Lebensraum Tirol Holding, zu der die Tirol Werbung gehört, erklärt: „Wir haben einen professionellen, strukturierten und transparenten Auswahlprozess durchlaufen. Das Interesse an dieser Position war mit rund 50 Bewerber groß.“
Die neue Geschäftsführerin hat klare Ziele und einen Plan, wie sie den Tiroler Tourismus mit den Partnern zukunftsfit weiterentwickeln möchte: „Ich bin überzeugt, dass er auch heute die Kraft hat, unser Land positiv weiterzuentwickeln und einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität zu leisten. Das gelingt aber nur gemeinsam. Im Schulterschluss mit den Tourismusverbänden und unseren weiteren Partnern möchte ich daran arbeiten, dass Tirol als Destination für Gäste attraktiv und der Tourismus für die Menschen im Land ein Gewinn bleibt.“
Die 38-jährige Tirolerin studierte am Management Center in Innsbruck (MCI) und schloss mit einem Master im Strategischen Management & Tourismus ab. Kaufmännische Erfahrung sammelte Plattner bei einer der größten Seilbahnunternehmen Österreichs, der Silvrettaseilbahn AG in Ischgl. Als PR-, Kommunikations- und Eventexpertin leitete die Osttirolerin die Marketing- und PR-Abteilung im Tourismusverband Paznaun – Ischgl. Im November 2020 wechselte Plattner zu Innsbruck Tourismus.
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