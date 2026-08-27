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Das Stift Klosterneuburg lädt zum Weingutsfest

Niederösterreich
27.08.2026 15:30
Das Stift Klosterneuburg umrahmt von Weinbergen
Das Stift Klosterneuburg umrahmt von Weinbergen(Bild: Stift Klosterneuburg/Michael Zechany)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Das bereits traditionelle Weingutsfest des Weinguts Stift Klosterneuburg lädt am Freitag, den 28. August und Samstag, den 29. August zu Genuss und Unterhaltung ein.

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An beiden Tagen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit ausgezeichneten Weinen, kulinarischen Spezialitäten, viel Musik und Angeboten für die ganze Familie. 

Den Auftakt bildet am Freitag, den 28. August, der Festtag des Heiligen Augustinus, des Ordensvaters der Augustiner-Chorherren. Um 10 Uhr findet in der Stiftskirche eine feierliche Pontifikalvesper statt. Danach können die vielen Schmankerl genossen werden.

Die offizielle Eröffnung des Weingutsfestes durch Propst Anton Höslinger ist dann am Samstag, den 29. August. Es gibt einen Frühschoppen mit zünftiger Blasmusik, aber auch andere musikalische Highlights bringen sommerliche Stimmung an beiden Tagen. 

Ein besonderer Treffpunkt ist die neue AgnesBar, die mit ausgewählten Speisen das traditionsreiche Fest um moderne Genussmomente erweitert. 

Neben Grillspezialitäten, saisonalen Gaumenfreuden und süßen Köstlichkeiten werden natürlich Weine des Weinguts Stift Klosterneuburg ausgeschenkt.

Feierlaune pur!
Feierlaune pur!(Bild: Stift Klosterneuburg/Victor-Liska)

Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, eine Kreativecke und am Samstag sogar entzückende Alpakas für besondere Begegnungen auf dem Festgelände.

Wer Wissenswertes über das Stift Klosterneuburg erfahren möchte, ist bei den kostenlosen Führungen durch den historischen Weinkeller bestens aufgehoben – schließlich bietet die lange Weinbautradition des Stiftes viel Spannendes. 

Das Weingutsfest 2026 im Stift Klosterneuburg ist am Freitag von 16 Uhr bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag von 11 Uhr bis 22 Uhr. 

Alle Infos finden Sie auch auf www.stift-klosterneuburg.at 

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