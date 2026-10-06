Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weiter kein CHL-Sieg

Neuer Stürmer an Bord, aber Graz zahlte Lehrgeld

Sport-Nachrichten
06.10.2026 23:00
Die 99ers müssen in der Champions Hockey League weiter Prügel einstecken. Erneut gab es keinen ...
Die 99ers müssen in der Champions Hockey League weiter Prügel einstecken. Erneut gab es keinen Sieg für die Grazer, die stark dezimiert antreten mussten.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Der vorletzte Tanz der Graz99ers in der Champions League hatte kein gutes Ende. Gegen das finnische Topteam SaiPa verloren die Steirer vor 1800 Zuschauern (darunter auch einige Finnen!) zuhause mit 1:3. Dem Eishockey-Meister fehlten erneut zahlreiche Spieler. Auch deshalb zauberte die Lacroix-Truppe kurzfristig einen neuen Stürmer aus dem Hut...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Eishockey bedeutet alles für mich“, strahlte Leevi Hertz auf der Tribüne in der Grazer Eishalle. Mit rund 20 finnischen Fans war der „Vizepräsident“ des Fanklubs „Stadin Keltamustat“, den Gelb-Schwarzen aus Helsinki, extra nach Graz angereist, um dem Hockeyklub ihres Herzens in der Champions Hockey League gegen die 99ers die Daumen zu drücken.

Auch der finnische Fanklub aus Helsinki begleitete SaiPa zum CHL-Hit nach Graz.
Auch der finnische Fanklub aus Helsinki begleitete SaiPa zum CHL-Hit nach Graz.(Bild: Kothgasser)

Per Flieger von Helsinki nach Wien, weiter mit dem Zug nach Graz. „Wenn es geht, sind wir immer mit dabei“, grinst Leevi, der seit über zehn Jahren seinem Klub fest die Daumen drückt. „Egal ob es gut oder schlecht geht, SaiPa ist immer für mich da.“ Und er für SaiPa.

Das gegen Graz freilich Klasse zeigte. Mit vielen jungen und talentierten finnischen Spielern – gegen die 99ers, die einmal mehr in dieser Saison von Verletzungen und Krankheiten geplagt waren. Und mehr oder weniger aus dem letzten Loch pfiffen. Marcus Vela musste aufgrund eines Todesfalls in der Familie heimfliegen, fehlte damit ebenso wie Maxime Lagacé, Nico Brunner, Kevin Roy, Tim Harnisch, Lenz Moosbrugger, Clay Hanus, Ole Bjørgvik-Holm (alle verletzt) und Paul Huber, der mit Fieber das Bett hütete. In Summe also wieder neun Ausfälle. „Eine weitere Chance für unsere Jungen“, nahm Sportchef Philipp Pinter das „Lazarett“ zähneknirschend zur Kenntnis.

Es war das letzte Heimspiel der 99ers in der Champions Hockey League. Gegen die Finnen von SaiPa ...
Es war das letzte Heimspiel der 99ers in der Champions Hockey League. Gegen die Finnen von SaiPa hatten die Grazer aber doch ihre liebe Not.(Bild: Marlene Borkenstein)

Einer von den Jungen war Erik Wittwer, der gegen die Skandinavier überraschend im Grazer Aufgebot stand. Kennen Sie nicht? Verständlich! Denn der 21-jährigen Schweizer, der auch einen österreichischen Pass besitzt, steht eigentlich aktuell bei Kooperationsklub Kitzbühel in der Alps Hockey League unter Vertrag. Mittels B-Lizenz ist der Stürmer, der letztes Jahr in Kanada gespielt hat, – nach den vielen Ausfällen – nun auch für Graz spielberechtigt. Die Grazer zauberten also einen Stürmer aus dem Hut – dessen weitere Entwicklung die 99ers jetzt genau beäugen... 

Gejubelt haben am Ende nur die finnischen Fans.
Gejubelt haben am Ende nur die finnischen Fans.(Bild: GEPA)

Die Lacroix-Truppe (wieder mit Neo-Goalie Kiviaho im Tor, der gegen seinen Jugendklub auflaufen durfte) wirkte anfangs auch sehr bemüht, war phasenweise sogar stärker als SaiPa. Allerdings fehlte den Murstädtern das Zielwasser.

Die Finnen hatten die Grazer fast das gesamte Spiel über gut im Griff.
Die Finnen hatten die Grazer fast das gesamte Spiel über gut im Griff.(Bild: Marlene Borkenstein)

Statt in Führung zu gehen, fingen sich die Grazer das 0:1 (9.) durch Salminen. In der Folge kassierten die Steirer viele unnötigen Strafen, fehlte zweifellos auch die Qualität. Bitter: Nach 13 Minuten musste Paul Stapelfeldt nach einem Kniecheck mit einer 5-Minuten-Strafe plus Spieldauerdisziplinarstrafte unter die Dusche. Ein weiterer Tiefschlag.

Im weiteren Verlauf des Spiels hatte man fast immer ein bisschen den Eindruck, als könnten die Finnen jederzeit noch ein, zwei Gänge höher schalten. Brauchten sie aber nicht: Naukkarinen (30.) und Fridrich (35.) stellten im Mitteldrittel auf 3:0 für die Männer aus dem hohen Norden.

Neo-Goalie Kiviaho zeigte ein gutes Spiel gegen seine Landsleute – am Ende konnte aber auch er ...
Neo-Goalie Kiviaho zeigte ein gutes Spiel gegen seine Landsleute – am Ende konnte aber auch er die 1:3-Niederlage seiner 99ers verhindern.(Bild: GEPA)

Swaney konnte mit seinem 1:3-Anschlusstreffer (41.) zu Beginn des Schlussdrittels die Partie zwar noch kurz heiß machen. Am Ende fehlte den Grazern auf diesem hohen Champions-League-Level aber die Luft die Partie noch zu drehen. Auch wenn man ihnen erneut mit diesem stark dezimierten Aufgebot keinen großen Vorwurf machen kann.

Trainer Lacroix: „Zu viele Strafen“
Trainer Dan Lacroix meinte am Ende: „Wir haben einen guten Start gehabt, bei 5 gegen 5 auch ausgeglichen agiert. Durch ihren brutalen Speed haben wir haben viele Strafen kassiert, zu viel Zeit auf der Strafbank verbracht. Wenn dann viele routinierte Spieler fehlen wird es schwer. Die jungen Spieler brauchen hingegen genau solche Partien für ihre Entwicklung. Das Penaltykilling war aber sehr gut, auch unser Tormann Henri Kiviaho hat eine herausragende Leistung gezeigt.“

  

   

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Nachrichten
06.10.2026 23:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
466.188 mal gelesen
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
198.778 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
143.792 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
„Riesenerfolg“: Babler feiert sich & SPÖ in Video
1520 mal kommentiert
Andreas Babler ruft in einem Video die SPÖ-Mitglieder zur Einigkeit auf und verweist auf die ...
Innenpolitik
Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung
1428 mal kommentiert
Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene ...
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
1334 mal kommentiert
Mehr Sport-Nachrichten
Weiter kein CHL-Sieg
Neuer Stürmer an Bord, aber Graz zahlte Lehrgeld
Wadenverletzung
Kiteishvili fällt wochenlang aus – Sturm sauer
Sport Tv Logo
20 Jahre danach
Sturm-Konkurs: „Diese Zeit darf man nie vergessen“
Sport Tv Logo
99ers-Goalie Kiviaho
Der „Musterschüler“ hat sogar Eishockey studiert
Sport Tv Logo
SC Stadl an der Mur:
Diese Gemeinde sorgte für einen Nachwuchs-Boom

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf