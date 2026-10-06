Neuer Stürmer an Bord, aber Graz zahlte Lehrgeld

Das gegen Graz freilich Klasse zeigte. Mit vielen jungen und talentierten finnischen Spielern – gegen die 99ers, die einmal mehr in dieser Saison von Verletzungen und Krankheiten geplagt waren. Und mehr oder weniger aus dem letzten Loch pfiffen. Marcus Vela musste aufgrund eines Todesfalls in der Familie heimfliegen, fehlte damit ebenso wie Maxime Lagacé, Nico Brunner, Kevin Roy, Tim Harnisch, Lenz Moosbrugger, Clay Hanus, Ole Bjørgvik-Holm (alle verletzt) und Paul Huber, der mit Fieber das Bett hütete. In Summe also wieder neun Ausfälle. „Eine weitere Chance für unsere Jungen“, nahm Sportchef Philipp Pinter das „Lazarett“ zähneknirschend zur Kenntnis.