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Landwirte kämpfen mit neuen Ideen gegen die Dürre

Guten Morgen Wien
20.08.2026 06:30
(Bild: LWK Wien/Theresa Wey)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Die Folgen der Dürre für die Landwirtschaft beschäftigen aktuell die Politik – Vertrocknete Weiden, 40 Prozent weniger Eier, teure Notbewässerung. Viele Landwirte kämpfen jetzt ums Überleben. Am Biohof Maurer im Bezirk Floridsdorf setzt man auf Innovationen. Die „Krone“ hat den Hof besucht. Das und mehr lesen Sie heute in Ihrer „Kronen Zeitung“ sowie auf krone.at

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