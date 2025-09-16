„Habe Online auch schon Kommentare löschen lassen“

„Ist eine unangenehme Situation“

Es ist also nicht verwunderlich, dass Hotelbetreiber mit negativen Fake-Kommentaren keine Freude haben. „Bei Google kann jeder kommentieren. Wenn man es meldet, nehmen sie den Kommentar aber raus. Ich habe schon ein paar offensichtlich falsche Aussagen löschen lassen“, so Nell. Auch Alexandra Platzer vom Hotel Bayrischer Hof in Wels kennt die Problematik: „Bei uns kommt es zum Glück sehr selten vor, aber es gibt solche Erpressungsversuche. Das ist immer eine sehr unangenehme Situation. Manchmal versteht man die Intention hinter einem Kommentar gar nicht.“