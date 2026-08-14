Heirs found it
Behind a steel door lay an entire arsenal of weapons
The heirs of a house in the Vöcklabruck district (Upper Austria) must have been quite surprised: When they set out to clear out the basement in June of this year, they came across a locked steel door. Behind it were not, as one might expect, wine barrels or cans of preserves, but an illegal weapons cache. The Ministry of the Interior advises contacting the authorities immediately if you find anything.
A total of 16 long guns and eight handguns, eight boxes of ammunition, military equipment, nine knives, seven swords, and a bayonet were found and seized by officers from the Vöcklabruck Police Department. Since the owner of the arsenal had passed away, the case was closed.
It’s Better to Turn in Weapons
The Federal Ministry of the Interior (BMI) is using this recent case as an opportunity to highlight the possibility that found or unlawfully possessed firearms and explosives can be turned over to the authorities without penalty. “Thanks to the responsible actions of the heirs, it was prevented that such an arsenal of weapons enter circulation,” the BMI stated.
Often, the possession of illegal explosives and weapons is not due to criminal intent but results from inheritances or chance discoveries. Illegal explosives originating from past acts of war, both domestically and abroad, are particularly problematic. Due to their long shelf life, they can still pose a significant danger even after many years.
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