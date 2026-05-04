Lehrling sucht Lehrling: Deine Chance auf 250 Euro

Wer könnte einen Lehrberuf besser zeigen als jene, die ihn gerade selbst erleben? Genau: du! Die Wirtschaftskammer, „Krone“ & kronehit geben dir die Bühne und du bringst dein Unternehmen darauf. Mit einem kurzen, selbstgedrehten Video zeigst du, was deine Lehre besonders macht: echtes Teamwork, spannende Aufgaben, Spaß im Job oder starke Zukunftschancen. Alles ist erlaubt, solange es ehrlich, kreativ und authentisch ist. Und das Beste: Die 20 besten Clips werden mit jeweils 250 Euro belohnt. Wie du mitmachen kannst, erfährst du hier!
Die Wirtschaftskammer, „Krone“ & kronehit wollen dich ins Rampenlicht bringen: Du bist Lehrling und stolz auf deinen Betrieb? Dann ist jetzt der Moment gekommen, genau das sichtbar zu machen – ehrlich, direkt und so, wie du es wirklich erlebst. Denn niemand kann besser erzählen, wie der Alltag in einer Lehre tatsächlich aussieht, als du selbst. Ob mit Humor, mit kreativen Ideen, kleinen Alltagsszenen oder einem Blick hinter die Kulissen: Dein Video zeigt, was sonst oft verborgen bleibt.
Rücke deine Firma ins beste Licht
Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus? Wer sind die Menschen, mit denen du jeden Tag zusammenarbeitest? Was macht deinen Job spannend, überraschend oder vielleicht sogar richtig lustig? Genau das interessiert uns – und genau das darfst du zeigen. Vielleicht ist es der lockere Spruch in der Werkstatt, der Moment im Büro, wenn alles zusammenläuft, oder das gemeinsame Anpacken im Team. Vielleicht sind es aber auch die leisen Dinge: Unterstützung, Zusammenhalt oder der Stolz, etwas Neues gelernt zu haben.
Zeige mit deinem persönlich gestalteten Kurz-Video, wie vielfältig ein Job in deiner Firma ist - und warum gerade dein Betrieb deiner Meinung nach für Lehrlinge zu den besten des Landes gehören sollte. Wie könntest du mit deinem Clip auf deine ganz eigene Art und Weise das Interesse anderer für einen Lehrberuf in deiner Firma wecken, und einen Einblick gewähren, was sie dort erwartet? Die Möglichkeiten sind vielfältig und du hast es in der Hand.
Mitmachen und 250 Euro gewinnen
Die Teilnahme ist ganz einfach: Poste dein Video - öffentlich sichtbar - bis spätestens 7. Juni auf TikTok, Instagram oder Facebook mit dem Hashtag #lehrlingsuchtlehrling, und schon bist du mit deinem Betrieb dabei. Mitmachen lohnt sich: Aus allen Videos, die mit dem Hashtag #lehrlingsuchtlehrling auf den genannten Plattformen gepostet wurden - und die öffentlich sichtbar sind - kürt die Jury der Wirtschaftskammer, „Krone“ & kronehit 20 GewinnerInnen, die mit je 250 Euro belohnt werden!
Damit aber immer noch nicht genug, kann dein Video im Anschluss bei einem Voting auf krone.at in die Top 5 gewählt werden. Die 5 Videos mit den meisten Votingstimmen können sich dann auf den Besuch eines krone.tv-Teams freuen. Eine einmalige Chance, dich und dein Unternehmen vor laufender Kamera persönlich vorzustellen! Die Teilnahmebedingungen findest du hier.
Und keine Sorge: Auch wenn du keinen TikTok- , Instagram- oder Facebook-Account haben solltest – oder dort schlichtweg kein Video zu deinem Betrieb öffentlich posten möchtest -, hast du selbstverständlich die Chance, bei #LehrlingsuchtLehrling teilzunehmen und 250 Euro zu gewinnen! Fülle dazu einfach das Formular unten am Ende des Beitrags aus und füge dein Video als Downloadlink ein, z.B. über einen der Filehostingdienste WeTransfer, Google Drive oder Dropbox. Bitte dabei nur beachten: die Laufzeit des Downloads muss mindestens einen Monat betragen. Zusätzlich noch den Betrieb angeben, bei dem du arbeitest, und schon bist du mit deinem Clip dabei!