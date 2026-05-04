Lehrling sucht Lehrling: Deine Chance auf 250 Euro

Rücke deine Firma ins beste Licht

Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus? Wer sind die Menschen, mit denen du jeden Tag zusammenarbeitest? Was macht deinen Job spannend, überraschend oder vielleicht sogar richtig lustig? Genau das interessiert uns – und genau das darfst du zeigen. Vielleicht ist es der lockere Spruch in der Werkstatt, der Moment im Büro, wenn alles zusammenläuft, oder das gemeinsame Anpacken im Team. Vielleicht sind es aber auch die leisen Dinge: Unterstützung, Zusammenhalt oder der Stolz, etwas Neues gelernt zu haben.