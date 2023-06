Lehrling sucht Lehrling: Top-10-Betrieb Geberit

„Sehr, sehr breites Spektrum an Verantwortung“

Was wir bei unserem Besuch bei Geberit deutlich sehen konnten: Die Lehrlinge in der Logistik haben im Unternehmen ein „sehr, sehr breites Spektrum an Verantwortung“, wie uns Thomas Bugl, Leiter Versand/Warenannahme und Lager, erklärt. Die Auszubildenden können sich dabei selbständig entfalten, lernen Verantwortung zu übernehmen und bekommen Einblicke in die Arbeit von Führungskräften und in sämtliche Distributionsprozesse, vom Wareneingang über Versand und Zolltechnik bis hin zu Lagerart und Lagertätigkeiten, weiß Thomas Burgl. EDV-Arbeiten kommen dabei ebenfalls nicht zu kurz und bieten weitere Möglichkeiten zur Weiterentwicklung.