Startschuss für ein neues Schießzentrum in Haag

4,5 Millionen Euro fließen in das Großprojekt im Mostviertel. Auf 9000 Quadratmetern sollen ab Mitte des kommenden Jahres Schießsport, Ausbildung, Handel und Handwerk unter einem Dach gebündelt werden.
Mit dem Spatenstich ist der Startschuss gefallen – und in diesem Fall passt die Formulierung besonders gut: In Haag im Bezirk Amstetten entsteht bis Mitte 2027 ein neues Schießzentrum. Die Hanz Group investiert 4,5 Millionen Euro in das Großprojekt.
Indoor-Anlage als Herzstück
Herzstück wird eine moderne unterirdische Indoor-Schießanlage mit 19 Ständen – darunter zwei mit über 200 Metern. Damit soll vor allem für Jäger und Sportschützen ein Angebot geschaffen werden, für das sie bislang weite Wege zurücklegen mussten. Aber auch Einsteiger sollen mit Jagdkursen, Sicherheitsschulungen und Trainings angesprochen werden.
Beratung, Verkauf, Reparaturen
Das neue Zentrum soll zudem weit mehr als eine reine Schießanlage werden. Auf 9000 m² finden auch Fachhandel, Büchsenmacherwerkstätte, Präzisionsfertigung und Oberflächentechnik Platz. Beratung, Verkauf, Reparaturen und Anpassungen sind ebenso vor Ort möglich, wie die anschließende Erprobung.
„Wir schaffen in Haag einen Treffpunkt, der moderne Technik, fundierte Ausbildung, persönliche Beratung und die Begeisterung für den Schießsport verbindet“, so Geschäftsführer Christoph Hanz. Auch Bürgermeister Lukas Michlmayr sieht in der Ansiedelung angesichts wirtschaftlich herausfordernder Zeiten ein starkes Signal. Das Projekt schaffe Arbeitsplätze, bringe zusätzliche Kommunalsteuer und stärke Haag als Wirtschaftsstandort.
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