Startschuss für ein neues Schießzentrum in Haag

Indoor-Anlage als Herzstück

Herzstück wird eine moderne unterirdische Indoor-Schießanlage mit 19 Ständen – darunter zwei mit über 200 Metern. Damit soll vor allem für Jäger und Sportschützen ein Angebot geschaffen werden, für das sie bislang weite Wege zurücklegen mussten. Aber auch Einsteiger sollen mit Jagdkursen, Sicherheitsschulungen und Trainings angesprochen werden.