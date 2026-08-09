Ausnahme als Normalität | Lassen wir´s bleiben

Lassen wir´s bleiben. Man fragt sich auch, wie Totschnigs Parteikollege Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer immer noch schwadronieren und warnen kann, man „darf nicht Arbeitsplätze auf dem Altar der Klima-Ideologie opfern“. Weniger wundert man sich, wenn die FPÖ alles wie immer schon einfach als „Klimahysterie“ abtut. Umso mehr überrascht das jüngste Statement von ÖVP-Kanzler Christian Stocker. „Man kann immer mehr tun“, sagte er zum Thema Klimaschutz-Maßnahmen. Aber man dürfe nicht vergessen, dass Österreich nur mit 0,2 Prozent am weltweiten CO2-Ausstoß beteiligt sei. Ja, da hat er prinzipiell schon recht. Einer allein, auch ein Staat allein kann das Klima natürlich nicht retten. Aber wer so argumentiert meint fatalerweise: Weil wir es nicht können, lassen wir’s gleich bleiben...